Az elmúlt évtizedekben sokszorosára bővült a BMW egykor könnyen áttekinthető kínálata. A számtalan újdonság közül ugyan némelyik nem kapott utódot, a 4-es Gran Coupé bizonyítja, hogy érdemes új utakat keresni. Bár a középkategóriában régóta nem számít újdonságnak a csomagtérajtóval együtt felnyíló hátsó ablak, a stílusos, mégis praktikus BMW annyira bejött a vásárlóknak, hogy a 4-es sorozat eladásainak felét ez teszi ki, a fennmaradó 25-25 százalékon a 2 ajtós kupé és a kabrió osztozik. Lehet, hogy a 3-as limuzin hátul tágasabb fejteret nyújt, és a csomagtartó méretében a Touring verhetetlen, a klasszikus kupénál jobban használható ötajtós a családapák számára az arany középutat jelenti.

A jelenlegi választék egyetlen hathengerese a 48 voltos indítógenerátorral kiegészített 40i, melyhez az xDrive hajtás alapáron jár; Fotó: Tom Kirkpatrick

A lendületes forma mellett a keret nélküli ablakokról sem kell lemondaniuk, hátul nem túl nagyra nőtt felnőttek is elférnek,

és az új generáció (G26) 39 literrel nagyobb, 470 literes csomagtartót kínál, amely az alapáron járó, 40:20:40 arányban dönthető hátsó támla segítségével 1290 literesre bővíthető. Maga a karosszéria is nőtt, az F36-os 4-es Gran Coupénál 143 milliméterrel hosszabb, 27 milliméterrel szélesebb és 53 milliméterrel magasabb. Tengelytávolsága 46 milliméterrel bővült, ami azt jelenti, hogy 5 milliméterrel hosszabb, mint az aktuális 3-as sorozaté, sőt az 1995 és 2004 között gyártott 5-ös sorozatnál (E39) is minden szempontból nagyobbra nőtt! A 4-es sorozat családi vonásaként a nagyméretű hűtőmaszkot is megörökölte, a Gran Coupé esetében azonban kevésbé tűnik megosztónak ez a dizájnelem, mert a hangsúlyos kerékjárati ívekkel feldobott formaterv több részletét is úgy álmodták meg, hogy harmonizáljon az orrát kitöltő vesékkel.

A Live Cockpit Professional elrendezés esetén egy 12,3 és egy 10,25 colos képernyőről olvashatók le a 7. generációs központi rendszer információi; Fotó: Tom Kirkpatrick

Ebben persze fontos szerepük van a kipróbált M440i csúcsmodell M-es díszítőelemeinek, az összkép hatásos, különösen a képeken látható Aventurin vörös színben. Régi-új megoldás a süllyesztett, billenő kilincs, az aktív légcsatornák, a légbevezető és -kivezető nyílások, illetve a burkolt padlólemez mellett kiveszi a részét a 0,26-os alaktényező eléréséből. A sportosság nemcsak jól csengő marketingfogás, hanem a márka identitásának alapja a BMW-nél, és az M440i mindent elkövet, hogy megfeleljen az elvárásoknak. Kettős megfúvású turbófeltöltővel lélegeztetett, 3,0 literes, soros hathengeres benzinmotorja 374 lóerőt és 500 newtonméter nyomatékot ad le, utóbbit 1900-as és 5000-es fordulat között biztosítja. 48 voltos indítógenerátora tovább fokozza a tudását, a 11 lóerős többlet mellett észrevétlenül működő start-stop rendszert és a nagy tömeg, illetve teljesítmény ellenére mérsékelt fogyasztást produkál.

A karosszéria légellenállási együtthatója 0,26. A BMW mintegy 40 különböző vezetőtámogató asszisztenst kínál a Gran Coupéhoz; Fotó: Tom Kirkpatrick

Az 1900 kilogrammos autó a WLTP-ciklus alapján beéri 8,0-8,5 literrel 100 kilométerenként. Az összkerékhajtású M440i a 8 fokozatú, hidrodinamikus automatikus váltó mellett alapáron kap elektronikusan vezérelt M Sport differenciálművet, a hátsó pedig 0 és 100% között zárható. Dupla keresztlengőkarra támaszkodó rugóstagot használó első és öt lengőkaros hátsó felfüggesztését a Gran Coupé közel 50-50 százalékos súlyelosztású karosszériájához hangolták, hogy egy hamisítatlan BMW-vel örvendeztessék meg a rajongókat. Szívfacsaró hangjával, súlyát meghazudtoló mozgásával, kissé szintetikus, mégis elképesztően precíz kormányzásával, sokkal drágább sportautókhoz mérhető képességeivel és mindig kézben tartható teljesítményével a bajorok legjobb tudását nyújtja. 22 327 000 forintos ára a jelenlegi piaci helyzetben reális. Akinek a négyhengeres 420i 184, vagy a szintén négyhengeres dízel 420d 190 lóereje megfelel, már 15 577 000, illetve 16 390 000 forinttól elviheti a legújabb családi kupét.