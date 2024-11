Ezekre az autókra elég a munkáshitel

Ha viszont valaki fiatalabb vagy teljesen új autó vásárlásán gondolkodik, a munkáshitel összege önmagában nem fedezi a terveket, viszont hatékony kiegészítő finanszírozási eszköz lehet – tette hozzá Korponai Levente.

A négymillió forintot meghaladó összeget más forrásból szükséges előteremteni, erre lehet alkalmas az autóhitel vagy a személyi kölcsön.

Fontos azonban, hogy a bankok jellemzően 18 éves kortól adnak személyi hitelt, de akad olyan pénzintézet is, amelyik 21 éves kornál húzza meg az alsó határt – hívta fel a figyelmet. Egy 18 éves hiteligénylőtől adóstárs bevonását is elvárhatják, és több bank el is várja.