Az évtized legerősebb éve várható Jász-Nagykun-Szolnokban

Nagy szerencsénkre a világjárvány minket kevésbé sújtott, mint az ország más területeit, például a nyugati régiókat, bár sajnos azért érintett bennünket is. Nálunk alapvetően nem tette lehetetlenné a termelést, jószerivel folyamatos maradhatott az árukibocsátás, legfeljebb mérséklődött bizonyos területeken. A másik dolog, amit itt meg kell jegyezni, hogy a megye ipargazdaságának a termékszerkezete alapján meghatározó jelentőségű Jászságban, főképp a Felső-Jászságban jelentős fejlesztések történtek: megemlíthetnénk például a Samsungot, az Electroluxot, vagy a Jász-Plasztikot.

A Szolnok-Kisújszállás tengely az európai méretekben is jelentős magyar mezőgazdasági gépgyártás gerince, ahol e szektor Magyarországon gyártott termékeinek a fele készül. Ez egy nagy hagyományú, rengeteg kisvállalkozást is a beszállítói közt tudó szektor, amire a múltban is a stabilitás volt a jellemző, és előretekintve is ez várható. A közelmúltban jártam a német Claas mezőgazdasági gép gyártó központjában, ahol a törökszentmiklósi fejlesztéseiket igen fontosnak nevezték. Ez egy nagyon profitábilis vállalkozás, ugyanakkor még egyetlen fillért sem vett ki, folyamatosan befektették a nyereséget. Rendkívül fontos, hogy történjenek a megyében befektetések, fejlesztések, és történnek is. Én úgy érzékelem, hogy rendben van a helyi gazdaság, és vannak innovatív cégek, például a karcagi SZIMmetria Kft., akik az egyéb tevékenységeik mellett olyan olajprést fejlesztettek ki, amelyet már ezres nagyságrendben gyártanak, és többek közt az Egyesült Államokba adják el.