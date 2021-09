A tavalyi árbevétel növekedésének üteme azt is bizonyítja, hogy a vállalat jól reagált a pandémia kihívásaira. A tizenkét számjegyű árbevétel mögött nagy részben a vállalat CRM, expanzió és kereskedelmi stratégiája áll. De a márciusban jelentkező online piaci robbanás megfelelő kezelése is megalapozta a sikert.

Fotó: NurPhoto via AFP

2020-ban jelentősen megváltoztak a magyar társadalom fogyasztási és vásárlási szokásai. A Rossmannt a legnagyobb feladat elé az állította, hogy a drogériai forgalom szerkezete teljesen átalakult. A szépségápolási termékek iránti kereslet drasztikusan visszaesett, ugyanakkor ennél sokkal nagyobb mértékben nőtt az egészségmegőrzéssel kapcsolatos, illetve a higiéniai árucikkek iránti igény.

A Rossmann sikerét egyértelműen a dolgozóinak köszönheti. Idén és a tavalyi évben is volt béremelés, az év végén továbbá, egy egyenlő mértékű egyszeri juttatásban részesítettek minden munkatársat, így stabil munkahelyként tekinthetnek a Rossmannra a jelenlegi és leendő alkalmazottak. Már másfél éve sikeresen átállt a vállalat irodai része a home office-ra, ami a járványhelyzet után is a vállalati működés része marad.

2021-ben a cég az előző évhez hasonló sikerrel kíván megfelelni a piaci kihívásoknak jelenleg 230 üzletével és online szolgáltatásával, melyet még markánsabbá kíván tenni.

A fővárosban a budai oldalon két jelentős helyszínen is betérhetnek Rossmann drogériába a vásárlók, az egyik a Campona bevásárlóközpontban, a másik az új városrészben, a BudaParton található. De a vidéki városok sem maradnak új drogéria nélkül: Kaposváron, Pécsett, Sopronban, Győrben, Székesfehérváron, Nyíregyházán és idén már Balatonlellén is találkozhatnak a Rossmannal. Idén összesen 18 új bolt várja majd a vásárlókat az országban. Az üzletek önkiszolgáló kasszával történő modernizációja is folytatódott, a Flórián téri drogéria után, az Árkád Bevásárlóközpontban található üzletben is gyorsan, sorban állás nélkül intézhetik a bevásárlást.

A vállalat saját kutatási eredményei alapján webshopjában időablakos szolgáltatást biztosít, mely során a vevő a számára legkényelmesebb időintervallumban veheti át a megvásárolt termékeket.

Összesen 46 településen, Budapesten kívül már az agglomerációban is lehetőség van az akár aznapi kiszállításra. A nyári eredmények alapján úgy látja a vállalat, hogy kiemelkedő igény van rá.

A Rossmann a piaci kihívásokra gyors, határozott és eredményes válaszokat adott. Ennek is köszönhető, hogy a GKI Digital idei, immár hatodik alkalommal közzétett kutatásában a legnagyobb forgalmú online FMCG kereskedők rangsorában a legmagasabb forgalmú drogériai webshop a Rossmann Online Drogériája.

A Rossmann csoport 3,5 százalékkal növelte 2020-ban forgalmát 10,35 milliárd euróra a 4244 boltjában.

Fontos fejlemény, hogy Dirk Rossmann a Dirk Rossmann GmbH alapítója 2021. szeptember végén nyugdíjba vonul és a vállalat irányítását fia, Raoul Rossmann veszi át. Dirk Rossmann könyvírásnak szenteli az idejét. Magyarországon is hamarosan kapható lesz a Németországban már bestseller a könyve, melynek címe A polip kilencedik karja.