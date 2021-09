Az ilyen házak alapanya-felhasználásuk tekintetében semmiféle kőolajból készült anyagot nem tartalmaznak, újrahasznosíthatók, biológiailag lebomlanak, és ökológiai aspektusból is optimálisnak minősülnek. A fenntartható építészetben használt fa minősített és felelős fakitermelésből származik, vagyis a gyártók új fákat ültetnek minden felhasznált fa helyett. Számukra, de persze mindenki másnak is fontos ennek az egyensúlynak a megőrzése. Ezen kívül a fából való konstruálás kevesebb energiát igényel, kisebb káros környezeti hatást és mérsékeltebb szén-dioxid-kibocsátást eredményez, mint a hagyományos építési módszerek.

Fotó: freepik

A faházak előnyei

A fa nem hőhídként funkcionál, hanem szigetelésként, ezért nyáron hűvösen, télen melegen tartja a házat, ami energetikai vonatkozásban is sokkal fenntarthatóbb konstrukciót jelent. Számítások szerint a megtakarítás évente akár 50-60 százalékos is lehet a fűtés és a légkondicionálás területén. A minőségi faházak adaptált anyagai által, mint a kőzetgyapot, újrahasznosított pamut, olyan hozzáadott értékek realizálódhatnak, amely nemcsak a hang-, de a hőszigetelés során is megnyilvánulhatnak. Ne feledkezzünk meg róla, hogy ezek is ökológiai anyagok, nulla olajszármazékkal. A finishez pedig igénybe vehetjük a szokásos repertoárt, ami lehet préselt fa, természetes kő, műkő, cserép, pala és gyakorlatilag szinte bármi. Utóbbi azért nem rossz gondolat, mert ezzel minimálisra csökkenthetjük a faház karbantartását. Ezek a típusú házak jóval gyorsabban épülnek, és mintegy 30 százalékkal olcsóbbak, mint a hagyományos társaik.

A faházak hátrányai

Ha erre a textúrára alapozott építkezésre készül, minden esetben meg kell győződnie arról, hogy az alapanyag tökéletes állapotban van: vigyázzon a túl nedves és esetlegesen rothadt részeket tartalmazó fával! A rovarok, mint például a termeszek szintén károsíthatják a fát, mivel kirágják a belső szerkezetét, ami nyilván nagyban befolyásolhatja a ház élettartamát. Ami pedig a karbantartást illeti, igen, ezt időnként ellenőrizni kell, mivel külső festésre, részárásra vagy egyéb kezelésekre lehet szükség. Viszont ejtsünk pár szót a faházakról szóló mítoszokról is – az egyik ilyen a tartósság kérdése. Mendemondák ide vagy oda, csak a tények viszonylatában, léteznek nagyra becsült, tömör beton épületek, amik 40 év után készen állnak a lebontásra, ezzel szemben néhány észak-európai országban vannak olyan faházak, amelyek több mint 200 éve tökéletesen szuperálnak. Igazából, mint minden, ez is csak a minőségi nyersanyag és a szakértelemre épített kivitelezés kérdésköre. Úgy gondolja, hogy az utóbbi lutri? Nehogy azt higgye: amióta a Wilio portál rendelkezésre áll, faház installáció tekintetében is igazolt, képzett, referenciákkal és összehasonlítható tarifákkal rendelkező szaktekintélyeket találhat könnyen és gyorsan!