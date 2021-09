Az EQ-kínálat igazi kakukktojása azonban az EQV, vagyis a V osztály elektromos kivitele. A belső égésű motoros változattal szemben az újdonság csak hosszú (5,14 méter) és extra hosszú (5,37 méter) kivitelben kapható, de a lényeg úgyis az, amit mindenki kérdez: mennyit megy el egy töltéssel, és mennyibe kerül? Nos, városban a 405 kilométeres WLTP-hatótávolság elérése nem lehetetlen, ugyanakkor

ha azt mondom, hogy 26,1 millió forint az extra hosszú kivitel alapára, rögtön leesik az ember álla.

Az rendben van, hogy ingyenes a parkolás (egyelőre), és a szervizköltségek is alacsonyabbnak ígérkeznek, de a 239 lovas dízelhez viszonyított 8,3 milliós árkülönbözet 430 forintos gázolajárral számolva több mint 19 ezer liter üzemanyagra, vagyis körülbelül az első 200 ezer kilométerre elegendő. De nézzük, mit kap az ember a horribilis árért!

Először is, az EQV a legigényesebb buszlimuzinok egyike, hat, hét- vagy akár nyolcszemélyes kivitelben is elérhető. Hatalmas a tér minden irányban, tárgyalóbusznak és családi autónak is kiváló, ráadásul az 5,37 méter hosszú kivitelnek használható méretű raktere van – nem csak egy-két sporttáska fér be a harmadik üléssor mögé. Indulásnál még kedvező az összkép: 400 kilométert jelez a fedélzeti számítógép, az első kerekeket hajtó 204 lovas villanymotor hangtalanul és hatalmas nyomatékkal mozgatja az autót – egyedül az zavaró, hogy körforgalmaknál érződik a tömeg. Aztán ahogy telnek a napok, rájön az ember, hogy minden éjszaka „elillan” a hatótávból 10-20 kilométer, és ha nem városban használjuk, a 400 kilométeres hatótáv csak utópia.

Ugyan az EQV-ben egy gigászi, 100 kilowattórás akkucsomag tárolja az energiát, állandó 130 kilométer per órás tempónál bő 40 kilowattórát fogyaszt, vagyis biztonsági ráhagyással alig több, mint 200 kilométert tudunk megtenni két feltöltés között.

A 11 kilowattos fedélzeti csatlakozóval kilenc óra alatt lehet feltölteni a hatalmas akkupakkot, de a legtöbb mai prémium-villanyautóhoz hasonlóan az új Mercedes is elképesztő, 110 kilowattos töltést is fogadhat, amivel nagyjából 45 perc alatt 10 százalékról 80 százalékosra ugrik az akku töltöttségi szintje. Az már más kérdés, hogy ebből a töltőből nincs sok, és a díjszabása sem egyezik meg a városi 22 kilowattos oszlopokéval. A navigációs rendszer egyébként jópofán jelzi az adott töltöttséggel elérhető területet, ugyanakkor célirányos vezetésnél nem veszi figyelembe, ha menet közben lemerülnénk – 2021-ben illő lenne automatikusan feldobnia a töltőállomásokat.

A töltőkábelek elhelyezése a legtöbb elektromos autónál problémát okoz, de a Mercedes ügyesen megoldotta: a rekeszként használható kalaptartóban jól elférnek a kábelek, tulajdonképpen nem rabol hasznos teret a csomagtartóból.

Mint a Mercedesekre általában, úgy az EQV-ra is jellemző, hogy a vásárlónak bőven van lehetősége az alapáron felül extrákra költeni: 1,96 millióért sportos Avantgarde stílusba csomagolhatják a nagy buszt, de az elektromosan állítható vezetőülésre (410 ezer forint), a 360 fokos kamerát is tartalmazó parkolócsomagra (524 ezer forint), a 15 hangszórós Burmester audiorendszerre (332 ezer forint) vagy a középkonzoli hűtőrekeszre (812 ezer forint) is sokat kell áldozni. Hiába, attól, hogy elektromos, még ez a Mercedes is prémiumtermék!