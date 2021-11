Többéves elemzői és piacfelmérői munkát követően a Szerencsejáték Zrt. egy kompetitív, többszereplős piacra lépett be leányvállalatán keresztül

– tudta meg a VG. Az SZRT Slovakia a betRing márkanév alatt a helyi piac sajátosságait szem előtt tartva – a fejlettebb fogadási piaccal és technológiai színvonallal rendelkező országok tapasztalatait beemelve – fejlesztette és alakította ki szolgáltatási palettáját.

Fotó: Wpadington

Ennek jegyében a fogadást többek között mobiltelefonos applikáció, hűségprogram, korai nyereményfelvétel (cash out), valamint személyre szabható kényelmi funkciók is segítik. A betRing – jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve – csak szlovák IP-címről, illetve szlovák állampolgárok részére biztosít online sportfogadási lehetőséget, azonban a szolgáltatás szlovák mellett magyar nyelven is elérhető.

A korábbi években társaságunk az egyik legdinamikusabb növekedést produkálta a régióban, létrejött szervezetünkben a kellő tapasztalat és tőkeerő, hogy kipróbálhassuk magunkat külföldön. A szlovák online sportfogadói piacra történő belépés történelmi jelentőségű számunkra, amely egyúttal megfelelő alapot adhat egy erőteljesebb, több országot is érintő regionális szerepvállaláshoz, megteremtve társaságunk üzleti fejlődésének új irányát

– mondta Bozóky Alex, a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatója.

A most bejelentett terjeszkedés hátterében az áll, hogy a szlovák jogalkotó 2018 végén egyes szerencsejátékok esetében megteremtette annak lehetőségét, hogy meghatározott feltételek esetén több pályázó is kapjon engedélyt a szervezésre. Az előírásoknak megfelelően a fogadóirodák 2020. július 1-től kezdhették meg tevékenységüket az új jogszabály alapján. A piacra lépés szlovák és külföldi cégek számára egyaránt lehetséges.

Az engedély megszerzésének legfontosabb feltétele a műszaki szempontból auditált fogadási rendszer rendelkezésre állása, egyéb jogi és pénzügyi feltételek teljesítése, mint például a licencdíj és pénzügyi biztosíték megfizetése. Fontos előírás a szlovákiai jelenlét képviseleten vagy leányvállalaton keresztül, valamint a szerverek országon belüli elhelyezése. A szlovák online sportfogadási piac fejlett, három domináns piaci szereplő mellett több kisebb szervező aktív az országban.

A SZRT Slovakia 360 fokos integrált marketing- és kommunikációs kampánnyal támogatja új szolgáltatásának bevezetését. A két hónapos aktivitás során számos szlovák online, weboldalra és mobilra optimalizált hirdetéssel és offline felületen népszerűsítik a betRing által nyújtott új online sportfogadási lehetőségeket, beleértve a kereskedelmi televíziókban megjelenő reklámokat, valamint a kültéri eszközöket. A regisztrációt és a weboldal működését rövid tutorial videókon keresztül ismerhetik meg a játékosok, valamint minden új regisztrációhoz úgynevezett üdvözlő bónusz is jár.

Fotó: Wpadington

Célunk, hogy a lehető leghamarabb megközelítsük a szlovák piac három (Niké, Fortuna, Tipsport) legnagyobb szereplőjének szintjét. Termékfejlesztésünk során arra törekedtünk, hogy a jelenleg elérhető legmagasabb színvonalat ötvözzük a különböző termékinnovációkkal, amelyek nemcsak Szlovákiában, hanem Európában is újdonságnak számítanak. Bízunk abban, hogy a betRing felkelti a szlovák játékosok érdeklődését, és közülük minél többen csatlakoznak majd hozzánk

– mondta Miroslav Baranec, a betRing rendszert üzemeltető SZRT Slovakia ügyvezető igazgatója.

A Szerencsejáték Zrt. középtávú célja, hogy 10 százalékos piaci részesedést érjen el a szlovák online sportfogadási piacon.

A nemzeti lottótársaság középtávú stratégiájának egyik legfontosabb eleme az, hogy a vállalat egy modern, nemzetközi szintű szereplővé váljon. A szlovákiai piacra lépéssel a Szerencsejáték Zrt. nemcsak termékportfóliójában, de szervezeti működésében is szintet kíván lépni, a szlovák projekt kapcsán eddig és ezután szerzett tapasztalatokat az üzleti és adminisztratív működés minden területén be kívánja építeni a mindennapok gyakorlatába.

„A Szerencsejáték Zrt. számára Szlovákia az első lépés, stratégiájának megfelelően több, elsősorban regionális célországot és társaságot vizsgálunk, mind ún. zöldmezős piacra lépés, mind felvásárlási célzattal.” Ennek támogatására dedikált akvizíciós csoportot állítottak fel az állami vállalaton belül, ahol tapasztalt szakemberek dolgoznak a nemzetközi stratégiai vízió megvalósulásán.