Gondok vannak az Amazon hangasszisztensével, Alexával. Egy tízéves kislánynak életveszélyes tanácsot adott

– írja a BBC.

Alexa ajánlása, amely szerint a kislány félig dugja be a telefonja töltőjét a konnektorba, majd érintse meg egy érmével, akár végzetes is lehetett volna. Mivel a fémek vezetik az áramot, akár áramütés és tűzeset is történhetett volna.

Fotó: Full Picture Agency via AFP

Szerencsére a kislány érzékelte, hogy problémás lehet a játéknak szánt kihívás, és az édesanyja is a közelben volt, így nem történt baleset. A cégnek azonnal jelezték az esetet, a szolgáltatást frissítik.