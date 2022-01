A BlackBerry operációs rendszereinek támogatását kedden végleg leállítják. A szoftvert fejlesztő vállalat emlékeztetett: a szolgáltatások megszűnését követően az OS 7.1-es, vagy korábbi, illetve az OS 10-es rendszerekre épülő BlackBerry okostelefonok olyan alapfunkciói sem működnek majd megbízhatóan, mint a telefonálás, a segélyhívás indítása, az SMS-ezés, továbbá a wifin és a mobilneten keresztüli internetezés. Ezzel egy időben a BlackBerry táblagépek operációs rendszerének, a PlayBooknak a támogatása is megszűnik. A készülékek szintén használhatatlanná válnak.

A klasszikus, nyomógombos BlackBerry, a 2000-es évek első évtizedének legmegbízhatóbb, és legkeresettebb okostelefonja. Fotó: Imaginechina via AFP

A BlackBerry-k operációs rendszerét legutóbb 2013-ban építette alapjaiban újra a kanadai Research In Motion. A nevét BlackBerry Limitedre cserélőn vállalat szoftvereinek ekkor világszerte 85 millió előfizetője volt, ezzel az okostelefon-piac legnagyobb szereplője volt. Hogy lépést tartson a gyorsan változó kereslettel, ebben az évben a klasszikus, nyomógombos telefonjai mellé egy érintőképernyős készüléket (a Z10-et) is piacra dobott. De elkésett; rövid időn belül végleg elvesztette elsőségét az Egyesült Államokban, és a világ más részein is a több lépéssel előtte járó Apple, és az amerikai céget másoló kínai vállalatokkal szemben.

Ezt belátva a BlackBerry Limited eladta a márka használatának jogát. A BlackBerry Mobile 2016-ban a kínai tech-óriáshoz, TCL-hez került – mindössze 23 millió előfizetővel. A TCL két, Android operációs rendszerekre optimalizált, érintőképernyős készülékekkel újított (KeyOne, illetve Key2), amelyek gyártásával végül 2020-ban hagyott fel. Használhatóságukat a mostani bejelentés ugyan nem befolyásolja, de 2022 augusztusában sajtóhírek szerint ezeknek is megszűnik támogatása. Ekkor lezárulhat a BlackBerry mobiltelefonok 2007-ben, az első iPhone megjelenésével kezdődött haláltusája. Annál is valószínűbb lehet ez, mert a BlackBerry Mobile márkát a TCL-től megszerző amerikai OnwardMobility nem igyekszik, hogy a 2021. első felére ígért, 5G-s, Android-alapú okostelefonját bemutassa a nagyvilágnak. Épp egy éve, hogy semmit nem mondanak a fejlesztésről.

A mobilok leállása nem jelenti a BlackBerry végét, sőt. A kanadai vállalat december végén közzétett, negyedéves pénzügyi eredménye sorozatban a harmadik, amely kedvezőbb lett az elemzői várakozásoknál. A november 30-án véget ért, harmadik negyedévet 74 millió dolláros nettó nyereséggel zárta a cég, míg egy évvel korábban még 130 millió dolláros veszteséget könyvelt el. A BlackBerry manapság biztonsági szoftvereket épít és szolgáltatásokat nyújt a világ különböző kormányzatainak. A 2013-ban bevezetett operációs rendszerét, a QNX-et pedig ma is használják autók fedélzeti számítógépeiben, többek között a Volkswagen, a BMW és a Ford Motor járműveiben. A vezérigazgató szerint a kilátásaik kedvezők: az autóipar ellátási problémái 2022-ben már enyhülhetnek, a felhő-alapú szolgáltatásaik iránti kereslet, amely a távmunka tömeges terjedésével látványosan megnőtt, várhatóan idén is kitart.