Az idén még a tavalyinál is markánsabb digitalizációs hullámra számít a T-Systems Magyarország Zrt., amely szerint a következő öt évben az IT piac stabilan nőhet az olyan trendek következtében, mint a hibrid IT és a felhő technológiák terjedése, az adatok biztonsága iránti igény növekedése, valamint az elhelyezésük és feldolgozásuk fontossága, vagy akár a mesterséges intelligencia terjedése. A társaság – a Magyar Telekom csoport részeként – a hivatalos üzleti eredményeit a működési környezet szabályozásainak megfelelően teszi majd közzé, de a már nyilvánosságra hozott negyedéves eredményei alapján eredményes évet zárt. Emögött részben az az elmúlt időszakban indított, számos fejlesztés áll, amelyeket azét indított a vállalat, mert az IT-val és a telekommunikációval szemben támasztott ügyféligények ma már jelentősen mások mint 10 éve, amikor a T-Systems Magyarország öt vállalat egyesüléséből létrejött.

Fotó: Shutterstock

Az egyik nagy változás az volt, hogy a hazai nagyvállalatok a járvány miatt felgyorsították digitális átállásukat, igyekeznek biztosítani a távmunka feltételeit, a rugalmas gyártási feltételeket,

de olyan környezetben, amelyben regionálisan is egyre jelentősebb a munkaerőhiány, az akadozó ellátási láncok miatt pedig egyes IT fejlesztések el sem indíthatók. Mindezek a komplex rendszerintegrációs tudáson túl olyan digitális szolgáltatót igényelnek, amely infrastruktúrát, standard vagy egyedi terméket és szolgáltatást tud a rendelkezésükre bocsátani a lehető legrövidebb időn belül. A T-Systems ezekre az igényekre ad megoldást a VG-nek adott válasza szerint, ennek mentén újította meg a portfólióját is, és a vállalati működés alapjait jelentő távközlési és informatikai infrastruktúra szolgáltatások mellett pedig digitális szolgáltatásokat is indított. Az átalakulás mellett növekedni is tudott.

A T-Systems egyik tavaly bevezetett szolgáltatása keretében a cég budapesti adatközpontjában 2021 májusa óta hozzáférhető Azure Stack Hub azon intézményi és vállalati ügyfelek is használhatják a felhőmegoldásokat, amelyeket eddig ebben megakadályozott a jogszabályi előírás. A szintén új kiberbiztonsági szolgáltatást a T-Systems SOC szerződéssel rendelkező vállalatok mellett azok a cégek, szervezetek is igénybe vehetik, amelyeknek nincs saját incidenskezelő csapata. A kibertámadás áldozatai haladéktalanul segítséget kapnak, előzetes szerződéskötés nélkül is. A társaság innovációs együttműködések révén folyamatosan keresi az elérhető technológiák konkrét felhasználási lehetőségeit, elsősorban az ügyfelek gyártásának és üzleti tevékenységének támogatására. Ilyen megoldás volt az augusztusban a BorgWarner oroszlányi turbófeltöltő gyárában üzembe helyezett automata, vezető nélküli targonca is, amelynek használatával hatékonyabbá tehető az anyagmozgatás. A belső logisztika más területén és a gyártásvezérlésben is tesztelik az üzem igényeire létrehozott privát mobil adathálózatot, amely jelenleg a 4G/LTE technológián működik, de később átállítható az 5G hálózatra is.

A hazai IT és technológiai piacon a fluktuáció a piacnak megfelelő arányú volt. A vállalat az évet extenzív toborzással indítja, és továbbfejleszti szakmai partnerségét.