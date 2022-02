Összességében hogyan sikerült a vállalatnak a tavalyi év?

Mozgalmas, de rendkívül sikeres év van mögöttünk. Tavaly továbbfejlesztettük a hálózatunkat, számos vidéki nagyvárosban kapcsoltuk fel az 5G-t, emellett privát 5G-hálózatok kiépítésén dolgoztunk, hogy a nagyvállalatok digitalizációja révén hozzájáruljunk a gazdasági növekedéshez. Vezetékes hálózatunkat is folyamatosan fejlesztjük, ez a befektetés kétségkívül megtérül, hiszen az Ookla sebességmérő platformjának adatai szerint a Vodafone számít a leggyorsabb magyarországi vezetékes szolgáltatónak. Továbbá egy jelentős informatikai és üzleti területeket érintő átalakítás, a különböző rendszerek egységesítését célzó folyamat zajlott le vállalatunknál. Megvalósult több fenntarthatósági kezdeményezésünk is, például az eSIM és az ecoSIM bevezetése és a vállalati autóflottánk zöldítése, illetve csoportszinten 2021 júniusa óta száz százalékban megújuló energiával működik a Vodafone – Magyarországon már 2020 októbere óta.

Fotó: Vodafone

Hogy alakult az adat-, valamint a roamingforgalom tavaly?

Tavaly 37 százalékos mobiladatigény-növekedést tapasztaltunk ügyfeleink körében. A folyamatosan növekvő adatéhség hátterében az okoseszközök egyre szélesebb elterjedése mellett a mostanra általánosnak számító hibrid vagy otthoni munkavégzés és a videós tartalmak, valamint a streaming-platformok térnyerése áll. Továbbá az 5G terjedése is hatással van az adathasználatra. Amellett, hogy számos vidéki nagyvárosban kapcsoltuk fel az 5G-t tavaly, november óta 23 országban érhető el az 5G-s roamingszolgáltatásunk, így a következő időszakban a roamingforgalom terén is növekedésre számítunk.

Melyik volt az elmúlt évben a legforgalmasabb időszak?

Mobiladat szempontjából a legforgalmasabb hét december 6. és 12. között volt, ekkor több mint 4,3 millió gigabyte adat fogyott, ami a heti átlagosnál 23 százalékkal több. Ugyanakkor a két ünnep között a szokottnál kisebb volt a forgalom mobiladat, telefonhívások és SMS-ek tekintetében is. A 2020-as ünnepi időszakhoz viszonyítva naponta átlagosan 27 százalékkal csökkent a mobilbeszélgetések időtartama, a hívások száma pedig 20 százalékkal. Ebben a két hétben jellemzően 20 százalékkal mobilinterneteztek kevesebbet a felhasználók az előző év azonos időszakához képest. Tavaly 1,7 millió gigabyte, 2020-ban ezzel szemben 1,9 millió gigabyte adat fogyott az ünnepi időszakban. A csökkenés oka az, hogy 2021-ben többen töltötték együtt szeretteikkel az ünnepeket, kevesebben karácsonyoztak virtuálisan.

Milyen beruházásokat és fejlesztéseket hajtott végre tavaly a vállalat, illetve melyek voltak a legfontosabb események a cég életében?

A privát 5G-hálózatok kiépítésében jelentős előrelépéseket tettünk, a nyáron elindult élesben a Foxconn komáromi gyárában az új rendszer: 5G-hálózaton működnek a helyhez nem kötött tesztkocsik, amelyeken a frissen gyártott PC-k csomagolás előtti tesztelése zajlik. Az 5G-hálózaton alapuló, vezeték nélküli megoldás nagyban megnöveli a tesztelés rugalmasságát, optimalizálva az idő- és helykihasználást, hiszen a tesztelőteremből eltűnnek a több ezer méteres kábelek. Ősszel egy újabb fontos mérföldkövet léphettünk át: a Vodafone is részt vesz a Fényeslitkén épülő intermodális terminál ipari 5G-magánhálózatának kiépítésében. Ez lesz Európa legnagyobb vasúti logisztikai okosterminálja, amelyben a kontinensen elsőként saját 5G-hálózatot használnak majd a belső kommunikációra és a technológiai eszközök működtetésére. Emellett szintén az 5G-technológia segítségével távolról irányítják majd a terminál teljesen önvezető óriásdaruit. Az előzetes tervek szerint a terminál 2022 első negyedévére készül el.

Munkaerő szempontjából hogyan alakult az év?

Hibrid munkarendet vezettünk be, amelynek értelmében kollégáink, illetve csapataik kezébe adjuk a döntést, milyen arányban végzik az irodából vagy az irodán kívülről a munkájukat, mi pedig biztosítjuk ehhez a megfelelő technikai hátteret. Emellett nagyon sikeresnek bizonyult a 2020-ban indított, Home Agent névre keresztelt programunk, amely állandó távmunka-lehetőséget biztosít ügyfélszolgálatos kollégáink számára. A bejelentés óta 571 ügyfélszolgálatos munkatársunk dolgozik tartósan home office-ban. Friss diplomásoknak szóló programunk keretében az elmúlt évben összesen 25 új kollégát foglalkoztattunk, közülük a 2020-as évhez képest kétszer annyian dolgoznak technológiai területen, és ez kiválóan táplálja a technológiai-kommunikációs céljainkat.

Milyen tervekkel és várakozásokkal indult 2022?

Idén is folyamatosan fejlesztjük mobil- és vezetékes hálózatainkat, vállalati ügyfeleink esetében továbbra is fontos célunk, hogy segítsük őket az új technológiákkal való megismerkedésben. Terveink között szerepel 5G-hálózatunk bővítése, valamint további privát 5G-hálózatok kiépítése. Emellett 2022-ben is folytatjuk az egyetemi együttműködéseket, az egyetemeken kiépülő 5G-hálózatok ugyanis elősegítik a technológiaoktatást és a különböző, 5G-re épülő innovációk fejlesztését, tesztelését, valamint Magyarország részvételét az Európai Unió 5G-tematikájú kutatás-fejlesztési programjaiban. Szakemberbázisunkat még tovább szeretnénk bővíteni, és a hibrid munkarend elvei mentén épül új székházunk is a Budapest One irodaházban, amelyet az előzetes tervek szerint 2022 őszén vehetünk át.