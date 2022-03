Az olyan globális problémák, mint a járvány, és a félvezető-hiány ellenére újabb sikeres évet zárt az Audi Hungaria. Legyártotta tavaly a 40 milliomodik motort, a 250 ezredik elektromos hajtást, és még soha annyi autó nem gördült le a győri gyártósorról, mint 2021-ben – hangzott el az Audi Hungaria éves sajtókonferenciáján.

A vállalat tavaly 7,717 milliárd euró árbevételt ért el, amely 2,6 százalékos növekedést jelent 2020-hoz képest.

Beruházásokra tavaly 162,6 millió eurót fordított az Audi Hungaria, ebből 44 millió euró az elektromos motorok terén realizálódott, több mint 50 millió euró a belsőégésű motorok terén, és 20 millió euró a szerszámgyártásra ment. A cég az alapítása óta eddig összesen 11,95 milliárd eurót fordított beruházásokra. A vállalat jelenleg 76 magyar beszállítóval dolgozik, a teljes konszern pedig 150 magyar céggel.

A győri gyárban tavaly 171 ezer jármű gördült le a gyártósorokról, ebből 20957 autó plug in hibrid volt, és 122 országba szállított a vállalat Magyarországon készült autót.

Emellett Győrben 1,62 millió motor készült tavaly, amelyből közel 97 ezer elektromos hajtás, és összesen 37 vevőnek szállított a vállalat. Elkészült tavaly a 250 ezredik elektromos motor, jelenleg pedig már meghaladta a 300 ezret is. Az elektromos motorok iránti növekvő kereslet mellett továbbra is magas a kereslet a belsőégésű motorok iránt.

A gyár 5,1 millió négyzetkilométerén összesen 11983 fő dolgozott tavaly.

A vállalat 2020-ban egy hároméves bérmegállapodást kötött a dolgozói érdekképviseletekkel, amelynek eredményeként eddig 36 százalékkal nőttek a bérek, illetve mivel magasabb volt az infláció, mint amivel előzetesen számolt a vállalat, így korrekciót hajtottak végre.

A fenntarthatóság is stratégiai szerepet kapott a vállalat életében, többek között 2020 óta szén-dioxid-semlegesen működik a gyár, amelyen Európa legnagyobb tetőre telepített napelemparkja található, valamint az ország legnagyobb ipari geotermikus energia-felhasználása is az Audi-gyáré.

Fotó: Csapó Balázs / Kisalföld

A vállalat három alappillérre építi a jövőjét, a motor- és a járműgyártáson túl egyre nagyobb szerepet játszik a cég életében a kompetencia alapú szolgáltatásokat tömörítő üzletág. Az Audi Hungaria idei rendelésállománya magas, a tervek szerint tovább bővíti a szerszámgyárát, illetve a műszaki fejlesztések terén is várhatók idén újdonságot.

Az ukrajnai háborúról a vállalat vezetése elmondta, mindent megtesznek azért, hogy a konfliktus negatív hatását visszaszorítsák, amely egyébként jelenleg zavart okoz a beszállítói lánc és a vevői körben egyaránt, így szükséges a gyártóprogram átalakítása. Már Győrben is szükség volt műszakmódosításra, és egy-két műszak el is maradt a motorgyártásban. A fennakadást az okozza, hogy több mint 80 ukrajnai beszállítóval dolgozik együtt a vállalat, amelyekről a kábelkötegeket szerezték be. A vállalat korábban szállított termékeket Oroszországba, az orosz exportot azonban leállította a teljes konszern.