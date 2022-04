Az Audi Hungaria magas rendelésállománnyal kezdte az évet, de a termelését a félvezető- és alkatrészellátáshoz kellett igazítania. Több beszállítója is van Ukrajnában. A társaságnak a kialakult helyzet miatt már le kellett mondania műszakokat a motor- és a járműgyártás területén, elsősorban a kábelköteg- és az üléshuzat-ellátás volt problémás. A következő hónapokban is várható akadozás az alkatrészellátásban a félvezetőhiány, a koronavírus-járvány és az Ukrajnában folyó háború miatt – közölte a VG-vel az Audi Hungaria.

Fotó: Shutterstock

Az Audi győri gyárában a nehézségek ellenére is folyamatos volt a termelés az első negyedévben, elkészült a háromszázezredik elektromos hajtás, és a vállalat bejelentette, hogy 2024-ben új márkával, a Cupra modelljével bővül a gyártása. A szerszámgyár bővítése jelenleg is zajlik. Szintén az első negyedévben indult el egy további modell, az Audi A8 Long Horch karosszériaelemeinek gyártása. Közben a társaság folyamatosan bővíti a munkatársak képességeire építő szolgáltatásait, amelyeket a Shared Competence Center keretében a műszaki fejlesztés, a pénzügy, az IT, a beszerzés és a logisztika területén nyújtanak a teljes Volkswagen konszern számára.

A Mercedes-Benz is dolgozik ukrajnai beszállítókkal, ezért most

keresi az ellátási lánc biztonságát szolgáló megoldásokat, például egyes rendeléseket áttelepít beszállítói más telephelyeire.

Kecskeméti gyárának termelését és műszakprogramját egyes területeken átmenetileg az aktuális helyzethez igazította, a 15. naptári héten pedig egyhetes, tervezett húsvéti szünetet tartott. A termelés optimalizálása mellett ezt az időszakot karbantartásra használta. A 16. naptári héttől a megszokott módon termel – minderről a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. tájékoztatta lapunkat.

A Magyar Suzuki Zrt. termelését nem befolyásolja az orosz–ukrán háború, bár márciustól szünetelnek szállításai Oroszországba és Ukrajnába, mivel a szállítmányozó vállalatok felfüggesztették tevékenységüket a térségben. A cég azonban azon dolgozik, hogy az érintett megrendeléseket átforgassa más piacokra az adott időszakra tervezett termelés megtartása érdekében. Ez évi körülbelül 10 ezer gépjármű exportját érinti.

A Suzukinál most a globális csiphiány, a növekvő energiaárak és a forint gyengülése okozza a legnagyobb nehézséget

– közölte lapunkkal a vállalat. Esztergomi gyára az év elején egy műszakos munkarendben termelt, február 28-tól két műszakban, ez van jelenleg is érvényben.

Visszatért a járvány előtti munkaerőhiány, az országosan és regionálisan is toborzó esztergomi vállalat főként a sori munkára talál nehezen jelentkezőt. E probléma az ágazatra általánosan jellemző erős fluktuációból is ered. A Suzuki folyamatosan optimalizálja a gyártás költségeit, ám egy adott szint után a többletráfordításai egy részét kénytelen beépíteni az új autói árába is.