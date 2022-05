Budapesten nyílt a világ első szabadulószobája, és a fővárost azóta is a szabadulószobák fővárosaként tartják nyilván.

Fotó: exittheroom.hu

Költséghatékony turistacsalogató

Az immár megkérdőjelezhetetlenül hungarikummá avanzsált romkocsmák mellett a hostelek és szabadulószobák azok, melyek a legkisebb befektetéssel várhatják a haszon reményében a fiatal külföldi turistákat.

A városnézés ma már nem annyiból áll, hogy végigfényképezgetik az építészeti látványosságokat, vagy sétálnak egyet a várban. A fiatal turisták ennél könnyedebb szórakozásokat keresnek. Viszonylag nehéz elképzelni például egy angol legénybúcsús társaságot, ahogy a Széchenyi Könyvtár épületét csodálják.

Ők élményekért jönnek - na meg persze berúgni olcsón. Mások az igényeik, és más érdekli őket, mint egy idősebb, komolyabb társaságot. Ezt az igényt pedig nem is olyan nehéz kiszolgálni, mint megszervezni egy időszaki kiállítást.

A fiatalabb hátizsákos turisták jóval nyitottabbak a különleges programokra, melyek ma már épp úgy hozzájárulnak a Budapest hangulatához, mint a századfordulón emelt eklektikus épületek. Kinek a pap, kinek a papné. Budapestnek pont az a varázsa és vonzereje, hogy sokszínű.

Végy egy lepukkant bérházat

Valahogy így így kezdődik a romkocsmák és a szabadulószobák receptje is. Budapest belvárosa tele van olyan nagy belmagasságú, hangulatos, de lepukkant társasházakkal, melyek önmagukban is érdekesek lehetnek az ide látogatók számára.

Sokszor ezeket a bérházakat nehéz felújítani, és nem csak a költségek miatt. Akadályt jelenthet, az, hogy állapotuktól függetlenül műemlék jellegűek, így csak hosszas bürokratikus hercehurca után lehet belekezdeni az amúgy is költséges és körülményes felújítási munkálatokhoz.

Mennyivel egyszerűbb hát abból főzni, ami van. Sokan ezért úgy vannak vele, hogy inkább bele sem fognak a renoválásba. Innentől már csak egy lépés, hogy a berendezés is igazodjon a hangulathoz és már kész is a romkocsma. A dolog láthatóan működik, özönlenek a turisták, és keresik is ezt az utánozhatatlan hangulatot.

Szabadulószoba: kis hely, nagy lelemény

Ha csak a helyszínt nézzük, akkor egy szabadulószobát jóval könnyebb kialakítani, mint egy romkocsmát, hiszen sokkal kisebb helyre van hozzá szükség. Azonban csak első ránézésre tűnik egyszerűbbnek. Ahhoz, hogy egy játék élvezetes legyen, nem elég az ócskapiacról néhány hangulatos holmit összevásárolni, hanem egy minden elemében jól megkomponált történetre is szükség van. Ha csikorognak a sztori részletei, akkor a játékosok nem nagyon tudják magukat beleélni a helyzetbe, és így az élmény sem lesz túlzottan magávalragadó.

Igazából csak fantázia kérdése, hogy milyen lehetőségeket tartogat egy-egy üresen álló lakás vagy pince, és a sikerhez szükség van egy kis magyaros leleményre - ezért is lehet hungarikumnak nevezni a szabadulószobákat.

Működésében, célközönségében sőt hangulatában is nagyon hasonló lehet a szabadulószoba a romkocsmához, valami azonban megkülönbözteti a kettőt. A szabadulószobába pont az agyukat felpörgetni jönnek a turisták, nem eltompítani. Biztató, hogy erre is van igény.