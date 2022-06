A találkozón a milliárdos üzletembernek szegezték a kérdést, hogy szándékában áll-e valóban megvásárolni a közösségi média óriást. Musk végül nem válaszolt erre a kérdésre, ezzel továbbra is kétségek között hagyva a befektetőket - írta meg a Yahoo Finance.

A Bloomberg arról ír, hogy ez volt Musk első hivatalos megbeszélése a Twitter alkalmazottaival azóta, hogy április végén megállapodott a cég megvásárlásáról. Ezt követően azonban a milliárdos többször is kétségeinek adott hangot a 44 milliárd dolláros üzlettel kapcsolatban.

Fotó: AFP

Musk amiatt tartózkodik az üzlet véglegesítésétől, mert szerinte túlságosan sok a hamis profil a Twitter közösségi média oldalon. A cég hivatalos számai szerint 5 százalék a nem való fiókok aránya, Musk azonban úgy véli, hogy ez a szám akár 20 százalék is lehet. A milliárdos arra kérte a vállalat vezetőségét, hogy adjon át számára minden adatot ezzel kapcsolatban, ám nem világos, hogy a Twitter hajlandó lesz erre. Egyes szakértők szerint Musk csak kifogásként használja a bot-problémát arra, hogy kihátrálhasson az üzletből. Eközben a Twitter értéke zuhan a technológiai piacokat sújtó medvepiaci folyamatok hatására.

Musk és a Twitter násza hetek óta a címlapokon szerepel, a világ leggazdagabb embere sok a sajtóban terjedő információt hazugságnak nevezett.

Posztokban és a Twitter vezetőségével folytatott levelezésében Musk többször is beszélt róla, hogy felrúghatja az üzletet, azonban jogi szakértők szerint nem biztos, hogy ezt minden szankció nélkül megteheti.

Elon Musk a hamis profilok és a médiával kapcsolatos zaklatásán kívül arról a meggyőződéséről is beszélt, hogy a szólásszabadság a legfontosabb a platform számára. Ezzel kapcsolatban korábban már kifejtette, hogy feloldaná Donald Trump kitiltását is az oldalról. Emellett azt is elmondta, hogy az oldalon engedni kell az egyesek számára felháborítónak számító posztok megjelenését is, hiszen ez is hozzátartozik a szólasszabadsághoz.

A Twitternek jelenleg 229 millió napi aktív felhasználója van. Musk ezt a számot egy milliárd felhasználóra növelné és arról is beszélt, hogy díjazná azokat a felhasználókat, akik segítenek a hamis fiókok kiszűrésében.