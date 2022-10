A Lounge Group diverzifikált szolgáltatási portfólióval rendelkező full service ügynökség, amely integrált, 360 fokos reklámkampányok stratégiai tervezésén és megvalósításán túl egyebek között médiatervezéssel, médiavásárlással, klasszikus PR-feladatok ellátásával, kommunikációs tanácsadással, rendezvényszervezéssel is foglalkozik. Első divíziója 18 éve alakult, mára a cégcsoport csaknem 400 főt foglalkoztat. A szakma meghatározó szereplőiként számos hazai és nemzetközi díjat nyertek, munkájukat a többi közt Muse Creative Awards, Eventex Awards és The Golden City Gate díjjal is elismerték már.