Szeptemberben megnyílt a Nanushka állandó márkaboltja Sanghaj legjelentősebb bevásárlóközpontjában, az IAPM-ben. A 2013-ban átadott négyszintes komplexum luxusmárkák sorát kínálja a vásárlóknak, a cég közleménye szerint pedig már az üzletek közé bekerülni is hatalmas presztízs. A napi 13 órában nyitva tartó bevásárlóközpont élen jár az üzleti újítások terén is, például az éjszakai vásárlás koncepciójával. A Nanushka szeptemberben már a kínai digitális piacra is belép az Amazonnál is nagyobb ázsiai TMall online platformon működő dedikált webshop megnyitásával. A kínai üzletfejlesztés az év hátralévő részében is folytatódik – a következő boltot Csengtuban, Kína hatodik legnépesebb városában nyitják.

Fotó: Nanushka

Kínában óriási a verseny a legjobb luxus-bevásárlóközpontokban az üzlethelyiségekért, a legjobb márkák számára sem garantált a bejutás. Ez azért is jellemző, mert a kínai luxuskereskedelem az Európában megismert luxus retailhez képest nagyon más abban (is), hogy a vásárlás minden esetben bevásárlóközpontokban történik, nem pedig utcai üzletekben, mint ahogy például Párizsban vagy Londonban.

„A sanghaji üzlet megnyitása csak egy kis lépés, ha az ázsiai piac mérete vagy a terjeszkedési ambícióink kontextusában nézzük. Kínában a következő öt évben számos további üzletet nyitunk, de már aktívan vizsgáljuk a japán, koreai, tajvani és más délkelet-ázsiai – különösen az indonéziai – terjeszkedés lehetőségeit is” – mondja Baldaszti Péter, a Vanguards alapítója és a Nanushka vezérigazgatója.

A tizenöt éve alapított magyar divatmárka 2020 óta a Vanguards Fashion Group égisze alatt működik, s az utóbbi két évben a korábbi dinamikus növekedést és nagyra törő üzleti célokat is messze túlszárnyalta a cég.

A Vanguards Baldaszti Péter, a Nanushka vezérigazgatója és a Nanushka befektetője, a GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. által közösen alapított cégcsoport, amelynek vezetésével már több sikeres divatipari márka, így a szintén magyar Aeron és az olasz Sunnei is hódít nemzetközi piacokon.

A GB & Partners által kezelt EXIM Exportösztönző Magántőkealap általi befektetése óta a márka 60-ról 500-ra növelte a nemzetközi viszonteladói számát a világ 50 országában, és 2021-ben – a koronavírus-válság továbbgyűrűző hatásai ellenére – 12 milliárd forint árbevétellel és egymilliárd forint feletti nyereséggel zárta az évet. A cég 2022-es árbevétele várhatóan a 15 milliárd forintot is meghaladja.