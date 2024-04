Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Magyarországra jön a Primark, de a korábbi híreszteléssel ellentétben az Arena Mallban csak idén nyitják meg az új üzletet. Az első magyarországi üzletének nyitási időpontját szerdán jelentette be a divatáruház.

Forrás: Primark

A Primark új üzlete Budapesten május 28-án, kedden, 10 órakor nyitja meg kapuit a vásárlók előtt. A cég közlése szerint több mint 3100 négyzetméternyi területet foglal magában az új üzlet.

A nyitás mintegy 180 munkahelyet teremt Magyarországon.

A régióban szinte már csak Magyarországon nem volt boltja az üzletláncnak. Idén már öt éve, hogy a Primark piacra lépett a kelet-közép-európai régióban, és 2019 júniusában megnyitotta első üzletét a szlovéniai Ljubljanában. A divatlánc jelenleg öt piacon 12 üzletet működtet: Szlovéniában, Lengyelországban, Csehországban, Romániában és Szlovákiában. A budapesti nyitás mellett a Primark folytatja terjeszkedési terveit a közép- és kelet-európai térségben: a következő egy évben a romániai Temesváron, a csehországi Prágában és a lengyelországi Bydgoszczban nyit üzleteket.

Maciej Podwojski, a Primark kelet-közép-európai vezetője úgy fogalmazott: „Nagy örömünkre szolgál, hogy a Primark híres és megfizethető árú divatját most először a magyarországi vásárlók számára is elhozhatjuk májusban. 2023 januárjában jelentettük be piacra lépési szándékunkat, és már alig várjuk, hogy hamarosan megnyissuk kapuinkat.”

Arról is beszámoltunk, hogy a budapesti üzlethez már egy ideje toborozzák az új munkaerőt, a korábban meghirdetett pozíciók betöltéséhez elengedhetetlen volt az angolnyelv-tudás, illetve azt is megírtuk, hogy még most is keresik a munkatársakat.

Már jóval az üzlet hivatalos megnyitása előtt a Primark nevében különböző csaló oldalak jelentek meg,

ahol a cég termékeit hirdették. Cikkünkre a Primark a következőket reagálta: „Aggodalommal töltenek el bennünket a hamis webhelyekről szóló hírek, és azt tanácsoljuk a vásárlóknak, hogy ne osszák meg személyes adataikat ismeretlen harmadik felekkel az interneten. Magyarországon jelenleg nincs weboldalunk, és nem kínálunk Primark-termékeket harmadik félen keresztül online értékesítésre.”