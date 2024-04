A Világgazdaság írta meg elsőként, hogy sorozatosan csapják be az óvatlan vásárlókat a különféle csaló oldalalak a Primark nevében. Vásárlásokként a kár több tízezer forintot is elérte, illetve a megtévesztő oldalak a személyes adatokat is jogtalanul gyűjtötte be.

Súlyos összegektől szabadíthatják meg az online csalók az óvatlan vásárlókat a Primark nevében / Fotó: NurPhoto / AFP

Arról is beszámoltunk, hogy Magyarországra jön a Primark, de a korábbi híreszteléssel ellentétben az Arena Mallban csak idén nyitják meg az új üzletet,

a boltnyitást hivatalosan még nem jelentették be, így a budapesti üzlet webshoppal sem rendelkezik, mégis tömegével próbálnak online vásárolni a Primark termékeiből.

A Primarkból összesen 17 országban, illetve régióban lehet online vásárolni, egyelőre a magyar üzletkínálatból nem lehet válogatni, ennek ellenére különböző magyar nyelvű felületekkel is találkozhat a vásárló, például a primark-magyarorszag.com, illetve a primarkhungary.com domain is egy csaló oldalra vezet.

Cikkünkre a Primark a következőket reagálta: „Aggodalommal töltenek el bennünket a hamis webhelyekről szóló hírek, és azt tanácsoljuk a vásárlóknak, hogy ne osszák meg személyes adataikat ismeretlen harmadik felekkel az interneten. Magyarországon jelenleg nincs weboldalunk, és nem kínálunk Primark-termékeket harmadik félen keresztül online értékesítésre”.

A fast fashion cég azt is közölte, hogy

a Primark-termékeket kizárólag a következő hónapokban megnyíló budapesti üzletben lehet majd megvásárolni.

A régióban szinte már csak Magyarországon nem volt üzlete az üzletláncnak, korábban Szlovéniában, Lengyelországban, Csehországban és Romániában nyitott üzletet. Arról is beszámoltunk, hogy a budapesti üzlethez már egy ideje toborozzák az új munkaerőt, a korábban meghirdetett pozíciók betöltéséhez elengedhetetlen volt az angolnyelv-tudás, illetve azt is megírtuk, hogy még most is keresik a munkatársakat.