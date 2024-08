Az egyre forróbb nyarakkal egyenesen arányosan emelkedik a klímák iránti kereslet is a kánikulában, ezáltal a szerelők is hatványozottan leterheltté válnak. Nem ritka, hogy heteket, vagy akár egy hónapot is kell várni a megfelelő, általunk választott szakemberre, mely a pokoli hőségben végtelennek tűnhet az ügyfelek számára, hívja fel rá a figyelmet közleményében a légkondicionáló-berendezéseket gyártó vállalat, a Gree.

Felejtse el, hogy azonnal talál klímaszerelőt a hőségben – hasznos tanácsok az egyik legnagyobb légkondis cégtől / Fotó: Shutterstock

Reider Péter, a Gree légkondicionálók kereskedelmi igazgatóhelyettese ugyanakkor azt tanácsolja: semmiképp ne pánikból hozzunk döntést,

hosszú távon csak az lesz kifizetődő, ha megbízható forrásból vásárlunk légkondicionálót, és olyan szakemberre bízzuk a munkát, akinek vannak referenciái.

A hazai klímapiac alapvetően is nagy változásokon ment keresztül az elmúlt években, hiszen a légkondikat a legtöbb esetben már használják átmeneti vagy akár teljes értékű fűtésként is, így ősszel, a fűtési szezon kezdetekor is érezhető a kereslet emelkedése. Ennél is erősebb viszont a roham a szegmensben, amikor beindul a klasszikus hűtési dömping: a nem ritkán 40 Celsius-fokos csúcshőmérsékletek egyre többeket gondolkoztatnak el, hogy klímát szereltessenek otthonukba.

Reider Péter szerint a felhasználási szokások megváltozásával párhuzamosan átalakultak a vásárlási szokások is.

Természetesen a nyári hűtési szezon még mindig erős, ebben az időszakban továbbra is rengeteg ember dönt klímavásárlás mellett. 2024-ben ez a csúcs kiemelkedő, júliusban extra kereslet volt tapasztalható. A vásárlók egy része előre gondolkozik, főleg, akik fűtésre is tervezik használni a készüléket

– hívta fel a figyelmet.

Így keressünk klímaszerelőt, tanácsok a szakembertől

A szakember elmondta, hogy a Gree eladási számain is látványosan visszatükröződik a trend, az pedig a piac egészéről elmondható, hogy ebben az időszakban nem a legegyszerűbb feladat egyik napról a másikra klímaszerelőt találni.

Ugyanakkor Reider Péter szerint hiába dolgozik sok szakember erőn felül, reggeltől akár a késő esti órákig, és még hétvégén is, a legerősebb hetekben nagy kihívást jelent az igények teljes körű kielégítése. Mivel az ügyfelek többsége azonnali megoldást keres, sokszor nem is akarnak több hetet várni, így keresnek mást. Csakhogy ebben azért nagy a rizikó is.