A WizzAir utasai kevesebb mint 10 euróért bárhová elrepülhetnek, ehhez azonban egy feltételt teljesíteniük kell

A WizzAir elindítja All You Can Fly programját, amellyel egy év alatt a légitársaság 800 célállomást kínáló hálózatának több járatára foglalhatnak jegyet kedvező áron az utasok évi 599 euróért. A tagsági az első ilyen típusú program Európában, és a WizzAir az egyetlen légitársaság, amely ilyen sok járatot tesz elérhetővé alacsony áron – emelte ki keddi közleményében a vállalat.

Az éves díjért cserébe egy éven keresztül a WizzAir teljes hálózatán 9,99 euróért foglalhatnak jegyet a tagok.

Fotó: NurPhoto / AFP

A szóban forgó csomag 12 hónapig érvényes, az ügyfelek 72 órával az indulás időpontja előtt választhatnak a rendelkezésre álló úti célok közül.

A légitársaság közlése szerint az előértékesítési időszakban alacsonyabb áron, már 499 euróért kínál 10 ezer All You Can Fly tagságot augusztus 13. 10:00 óra és augusztus 15. 25:59 között.

Az utasok szeptember 25-től foglalhatnak jegyet a WizzAir hálózatában, amelyben 50 ország 200 városába repülhetnek 800 járaton.

Silvia Mosquera, a WizzAir kereskedelmi vezérigazgató-helyettese azt mondta: „Nagyon örülünk, hogy elsőként vezethetjük be ezt az egyedülálló tagságot az európai utazók számára. A Wizz All You Can Fly tagság több száz spontán utazási lehetőséget kínál majd az ügyfeleknek fix, alacsony árért, és szabadságot biztosít számukra, hogy akkor repüljenek, amikor nekik kényelmes. A kalandvágyó utazóktól kezdve a digitális nomádokig ez a tagság megkönnyíti a gyakran utazók életét, valamint segít nekik abban, hogy új helyeket, új embereket ismerjenek meg.”

A tagság az egyéb szolgáltatásokat, mint a poggyászfeladást, vagy ülőhely-választást nem tartalmazza,

de a foglalás során a rendeléshez adható. Az ülőhelyek elérhetősége a járat kihasználtságától függ, a tagsági díj fejében nem minden járaton lehet ülőhelyeket foglalni.