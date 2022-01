Hamarosan megnőhet az Oroszországból Magyarországra érkező földgáz mennyisége, ha Orbán Viktor miniszterelnöknek sikerül erről megállapodnia Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Pénteki nyilatkozata szerint ugyanis az ősszel aláírt hosszú távú orosz–magyar gázvásárlási szerződésben foglalt, évi 4,5 milliárd köbméteres mennyiséget nagyobbra szeretné módosítani a jövő keddi tárgyalásain.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

Fontos, hogy a tavaly szeptemberi szerződés szerint az import útvonala elkerülné Ukrajnát, így feltehető, hogy a szerződés holnapra tervezett módosítása esetén a pluszgáztételek is Ausztrián, illetve Szerbián át érkeznek majd, azaz mosonmagyaróvári és kiskundorozsmai belépéssel.

Kérdés viszont, hogy Magyarország – amely most épp kérő pozícióban van – milyen áron jut a többletgázhoz.

Szól amellett érv, hogy az élő hosszú távú szerződésben rögzített ár éljen tovább, ugyanazon szerződéséről lévén szó. Bár ezt az árat nem hozták nyilvánosságra, de a hivatalos magyar bejelentésben kedvezőnek nevezték. Ám megeshet az is, hogy az eladó felárat vagy piaci árat kér az extra igény kielégítéséért, sőt az is, hogy mégsem a meglévő megállapodást írják felül, hanem külön kereskedelmi szerződést kötnek. Ez Magyarország számára piaci ár fizetését jelentené. Új szerződés kötésekor újból kell dönteni a szállítás útvonaláról is, amely elvben vezethetne akár Ukrajnán keresztül is, hiszen pillanatnyilag is a keleti szomszédunkon át érkeznek az orosz kereskedelmi tételek. Igaz, ennek a megromlott orosz-ukrán kapcsolatok árnyékában kicsi az esélye.

Szélső esetben Magyarország nem kap pluszgázt, de jó eséllyel ekkor is venné az akadályt. Ha ugyanis kevésnek mutatkozna a jelenlegi hosszú távú szerződés szerinti import az igények kielégítésére, akkor az ország növelhetné a föld alatti tárolókból kivett mennyiséget, aminek a napi kitárolási kapacitások és a hozzáférhető mennyiség szabhatnak határt. E mobil gázkészlet nagysága december 15-én 2,72 milliárd köbméter volt, ami bár az adott napon az elmúlt négy év legalacsonyabb mennyiségét jelentette, de ennyi is elég lehet a fűtési idény végéig. Növelhető az alternatív forrásokból származó behozatal is – most is jön gáz Horvátország felől –, talán emelhető, illetve beindítható a stratégiai és kereskedelmi tartalékok terhére az olajalapú energiatermelés is, végül folyamatosan rendelkezésre áll az amúgy nem nagy súlyú hazai földgáztermelés. Ha mindez mégis kevés lenne, életbe léphet az a többlépcsős korlátozási terv, amely elsőként azokat a felhasználókat zárná ki a gázellátásból, amelyek működése az ország szempontjából leginkább nélkülözhető, utolsóként pedig értelemszerűen a lakosságot és az azt ellátó intézményeket, például a kórházakat.

Ám aligha lesz kevés. „Az FGSZ Földgázszállító Zrt. az elmúlt években jelentősen fejlesztette határkeresztező kapacitásait, így jelenleg hat irányból érkezhet importgáz Magyarországra (a kivétel Szlovénia), orosz gázhoz pedig Horvátországon és Románián kívüli országokból juthatunk" – válaszolt a VG-nek a társaság.

Az ukrán tranzit esetleges teljes megszűnésekor tehát Magyarország Szerbia és Ausztria irányából, illetve akár Szlovákián keresztül is (német-cseh-szlovák útvonalon) hozzájuthat orosz földgázszállítmányokhoz.

A FGSZ adatai szerint a gázév hátralévő részében, vagyis 2022. február 1. és 2022. szeptember 30. között Szerbián át a lekötött kapacitások teljes kihasználásával akár 3,8 milliárd köbméter hozható be, ezen felül még 1,8 milliárd köbméter fogadható a rendelkezésre álló szabad kapacitások teljes lekötésével és kihasználásával. Ausztria felől a lekötött kapacitások teljes kihasználásával akár 3,25 milliárd köbméter gáz érkezhet, és még 0,24 milliárd köbméter a szabad kapacitások teljes lekötésével és kihasználásával. Végül Szlovákián keresztül a szeptember 30-ig lekötött kapacitások teljes kihasználásával akár 11 millió köbméter gáz is fogadható, míg a szabad kapacitások teljes lekötésével és kihasználásával további 2,9 milliárd köbméter.