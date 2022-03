Hatalmasat nyernek azok az európai gázkereskedők, amelyek most hívják le a korábban, még alacsony áron megkötött orosz gázszerződéseikben foglalt tételeket, mert azokat most ötszörös áron adhatják tovább. Ma reggel például a hollandiai gáztőzsdén 111 euróval indult a holnapi kereskedés egy megawattóra gázzal, míg az ausztriain 114 euróval, holott például van olyan kereskedő a VG forrásai szerint, amely 21 euróért veszi a gáz egységét az orosz szállítótól.

Fotó: JENS BUTTNER / Europress/AFP



A kereskedő megteheti, hogy nem folyamatosan és azonos ütemben veszi át az orosz gázt, mert a fix mennyiségre vonatkozó szerződése alapján a saját igényeihez igazíthatja a lehívott mennyiségek nagyságát. Most többen éppen ezt teszik, majd kihasználva az egy év alatt bekövetkezett, jelentős drágulását, jó áron továbbadják a gázt a tőzsdén.

Ez az optimalizálás akár észszerűnek is nevezhető, de egyes vélemények szerint itt már az ukrajnai háború nyomán kialakult helyzeten való nyerészkedésről van szó.

Erre utal, hogy az olcsó orosz gáz lehívása éppen Ukrajna Oroszország általi megtámadása napjától duplázódott meg,

amire a fent említett kereskedőkön kívül talán senki más nem számított – mutatta ki a T-Energy Tanácsadó Kft. elemzése. Áramlik a gáz mind az öt útvonalon: az Északi Áramlaton és a Jamal vezetéken át Németországba, illetve Ukrajna, Szlovákia és – a Török Áramlaton keresztül – Szerbia felől pedig Magyarországra.

Azt, hogy ezen ügyletek kapcsán milyen jól pörögnek a Magyarországon keresztüli szállítások, jól szemléltetik az FGSZ Zrt. adatai is: Ausztria felől szerda délután óránként közel 580 ezer köbméter érkezett, Szlovákia felől 270 ezer köbméter, Szerbia felől 424 ezer köbméter, de – ilyen még nem volt! – Románia felől is jött 80 ezer köbméter. Kivitel egyedül Ukrajna irányába történik, ennek nettó nagysága az adott időpontban 214 ezer köbméter körül alakult.

Az ötszörös árkülönbség ismerős lehet Vlagyimir Putyin közléséből is: az orosz elnök azt mondta február 1-jén Orbán Viktor miniszterelnöknek, hogy a hosszú távú szerződésnek köszönhetően Magyarország a piaci ár ötödéért kapja az orosz gázt.

Mint elemzésében a T-Energy mögött álló Turai József rámutat, paradoxonnak tűnik, hogy a szankciókra válaszul az oroszok nem, hogy leállítanák az európai szállításokat, hanem még növelték is. Igaz, szerinte ezt tudatosan, a kölcsönös energia-függés jegyében tette az orosz fél.