Újabb projekttel egészül ki az a tizenegy villamosenergia-ipari beruházás, amelyet a debreceni Déli Gazdasági Övezetbe betelepülő gazdasági társaságok ellátása érdekében meg kell valósítani: szükség lesz még kétszer három, 132 kilovoltos közcélú kábelhálózatra is. Az eredetileg 85,055 milliárd forintos beruházáscsomag teljes költsége ezzel 2,668 milliárddal 87,763 milliárd forintra nőtt a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint.



Fotó: Mészáros János / Új Néplap

Egyúttal kissé átcsoportosult az is, hogy a teljes forrásból melyik kivitelezőre mennyi pénz jut. A Mavir Zrt. változatlanul 45,055 milliárd forintot, az MVM Démász pedig 1,738 milliárdot kap, viszont többől gazdálkodhat az Opus Titász Zrt. és a debreceni önkormányzat: a Titász a korábbi 15,392 milliárd helyett 16,684 milliárdból, a város pedig 22,866 milliárd helyett 24,242 milliárdból. Módosult továbbá, hogy a megvalósítás éveben mekkora forrásról kell gondoskodni a Gazdaság-újraindítási Alap terhére.

A változás lényege az, hogy 2022-re és 2023-ra a korábbinál némileg kisebb összeg szerepel, majd 2024-ben gyorsítás várható, a munka dandárja azonban az eredeti tervekkel egybeesve 2024-re, 2025-re és 2026-ra esik.

A látványosan épülő övezet villamosenergia-ellátása mellett formálódnak az infrastruktúra további elemei is. A helyi Dehír májusi videója szerint csaknem 100 milliárd forintba kerülnek a 710 hektáros területhez szükséges út-, víziközmű, áram- és gázberuházások. A belső úthálózat mintegy másfél kilométeres bővítését és a kerékpárút meghosszabbításának több mint 2,8 milliárd forintos feladatát például a Strabag kapta meg. A gazdasági övezetben már működik a Krones, a Deufol és a Vitesco Technologies üzeme, és elkészült a BHS Trans Kft. új logisztikai központja is, emellett több másik kivitelezése elkezdődött. A napokban a VG is beszámolt a kínai CATL küszöbönálló hatalmas debreceni projektjéről.

A Déli Gazdasági Övezetbe 2016 óta 1300 millió euró összértékű beruházás érkezett, ezzel 3200 munkahely létesült. A tervek szerint az évtized végére olyan infrastruktúra áll rendelkezésre az övezetben, amelyre alapozva a betelepülő vállalkozások több mint 10 ezer munkahelyet hozhatnak létre. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. arra számít, hogy az övezet teljes kiépülésével már 18 ezren dolgozhatnak a betelepülő vállalatoknál.