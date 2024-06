Nagy változást vezet be lakossági ügyfeleinél az MVM, de előtte lesz egy kis számlázási szünet

Feledtetné az MVM Next az ügyfélszolgálatainak tavalyelőtti kedélyborzoló túlterheltségét: újabb intézkedéssel teszi kényelmesebbé lakossági partnerei online kiszolgálását, a lépés mögött egy belső átalakulás áll.

Észszerűsít egyet a lakossági online ügyfélszolgálatán az MVM az új MVM Next alkalmazás bevezetésével / Fotó: Branstetter Sándor/MTI

Igaz, az említett túlterheltséget is egy konkrét ok, a 2022 augusztusában bevezetett, normál felhasználáshoz kapcsolód elszámolás miatti reklamációk okozták, azonban hasonló, extra helyzet máskor is adódhat, az ügyfelek viszont folyamatosan minőségi kiszolgálást várnak.

Levelet kaptak az ügyfelek

Az MVM mostani újítása a lakosság online ügyintézést érinti. „Örömmel tájékoztatjuk, hogy folyamatos fejlesztéseinkkel újabb mérföldkőhöz értünk: lakossági ügyfeleink mostantól ugyanazon az online ügyfélszolgálaton és ugyanabban az applikációban intézhetik áram- és gázügyeiket. Ezzel összefüggésben a korábbi Elmű–Émász-ügyfeleket kiszolgáló és kizárólag áramügyintézésre alkalmas online felület és az MVM Next EnergiApp hamarosan megszűnik” – írta tájékoztató levelében.

Az új felület a társaság azon ügyfeleit, akik gázügyeiket online, illetve okostelefonon intézik, a már jól ismert és könnyen használható felület fogadja áramügyintézésre is.

Az MVM kéri azon ügyfeleit, akik korábban megkezdte a regisztrációt, de még nem rögzített egy felhasználási helyet sem, lépjen be a megadott adataival, és fejezze be a regisztrációs folyamatot.

Ha az ügyfél még nem használta a társaság online ügyfélszolgálatát és mobilapplikációját, akkor most regisztrálnia kell néhány kattintással. Ehhez szükség lesz az utolsó villanyszámlájára.

Két hétig nem számláz egy lakossági körnek az MVM

2024. június 30-án újabb mérföldkőhöz érkezik az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.: az E.ON Áramszolgáltató Kft. beolvadásával Magyarországon az egyetemes áram- és földgázszolgáltatást már ez az egy cég nyújtja majd, így egyszerűbb, kényelmesebb lesz az energiaügyek intézése. Az új ügyfélkör átvétele jelentős informatikai átállással jár, ezért az MVM áramszámlázási rendszere – amely jelenleg a korábbi Elmű-Émász ügyfeleit szolgálja ki – 2024. július 1. 16:00 órától előreláthatólag két hétre leáll, ami érinti a személyes, valamint az online ügyfélszolgálati és a mobilapplikációs ügyintézést is. A földgázszolgáltatáshoz kapcsolódó ügyintézés ez idő alatt is zavartalan – olvasható az MVM honlapján.

Az informatikai átállás miatt korlátozottan lesz elérhető az áramügyintézés azon ügyfelek számára, akiknek a számláján villanykapcsoló ikon van feltüntetve, azaz 2021. szeptember 1-je előtt még az Elmű-Émász ügyfelei voltak.

Az új, áram-gáz közös online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobilapplikációban számos funkció nem lesz elérhető, diktálásra, e-számla-igénylésre vagy -lemondásra nem lesz lehetőség, továbbá nem fog működni az online bankkártyás fizetés sem. Az ügyfélszolgálati irodákban sem lehet bankkártyával fizetni, ezért a számlák kiegyenlítését az ügyfelek csekkes befizetéssel, illetve átutalással rendezhetik a számlán szereplő bankszámlaszámra. A régi áramos online ügyfélszolgálat és a hozzá tartozó MVM Next EnergiApp mobilapplikáció sem lesz elérhető az átállás ideje alatt.