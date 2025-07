Meglepően erősen növekszik az amerikai gazdaság: kilőtt a dollár, megbotlott a forint

Jóval az előzetes, 2,4 százalékos bővülésről szóló elemzői konszenzus felett, 3,0 százalékkal bővült az amerikai gazdaság a második negyedévben az előzetes adatközlés szerint, melyet az amerikai statisztikai hivatal tett közzé. A friss adat mindenféleképpen megnyugtató jelzés a piacoknak, lévén az amerikai gazdaság az első negyedévben, főleg a vámháború miatti vállalati árukészlet-halmozási importdömping nyomán 0,5 százalékkal szűkült. A hírre nyomban reagált a dollár és a forint is.

A forint sem hagyta válasz nélkül a friss amerikai GDP-adatot / Fotó: Shutterstock

Itt az amerikai GDP-adat, a dollár és a forint is nyomban reagált

A friss, előzetes amerikai GDP-adatok láttán a DXY dollárindex 0,2 százalékot ugrott, ezzel 0,4 százalékos napi pluszba került, a dollár az euróval szemben is hasonlót menetelt hirtelen, ezzel napon belül már 0,5 százalékos a zöldhasú nyerője, 1,15-ra korrigált a kurzus. Az egyébként nem rossz formában lévő forinttal szemben 0,15 százalékot ugrott a jegyzés, így már 0,4 százalékos a napon belüli forintkapituláció, 347,6 környékén jár a kereszt. Az, hogy a dollár hirtelen megindult a vártnál erősebb számok láttán, arra enged következtetni, hogy a Fed kamatpályája hosszabban maradhat magasan, mint azt a piac idén már többször is árazta, ezzel pedig a dollár kamattámasza is sértetlen maradna.

A dollár számára ugyanakkor nem a friss GDP-adat az utolsó mai makrogazdasági fejlemény,

este nyolc órakor ugyanis máris érkezik a Fed következő kamatdöntése is, melynek rendre jelentős piacmozgató ereje van a dollártól a részvénypiacokig a tőkepiac szinte minden szegletében. Elképzelhető, hogy a Jerome Powell vezette testület már kommentálja is a friss GDP-adatokat, ennek ellenére szinte biztosan változatlanul hagyja majd a kamatokat a világ legnagyobb gazdaságában. Az elsődleges indoklás pedig minden bizonnyal ismét a vámháború által generált széles körű gazdasági bizonytalanságnak az inflációra és a növekedésre gyakorolt kifürkészhetetlen hatása körül forog majd.

Az amerikai jegybanktól egyre többen követelik, mégpedig egyre hangosabban a mielőbbi kamatcsökkentést, sokan úgy vélik ugyanis, hogy a testület már legyőzte a pandémiás inflációt, a vámháború pedig az elmúlt időszak friss inflációs adatai láttán nem generál akkora áremelkedést, mint azt sokan várták, így a kamatok ilyen szigorú szinten tartása már-már indokolatlannak tekinthető inflációs oldalról, és egyenesen káros a gazdaságnövekedés szempontjából. Az enyhítés mellett már a monetáris tanács több tagja nyilvánosan is kardoskodik, ezért a piac gyakorlatilag biztos benne, hogy még ha az utolsó nyári ülésen nem is, de a szeptemberi találkozón már belenyesnek majd a kamatokba a döntéshozók, levegőhöz juttatva ezzel a piacot, és minden bizonnyal ismét csökkentve egy kicsit a dollár vonzerejét, mely az elmúlt napok ralija előtt bődületes vesztes szériában volt.