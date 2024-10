Kiderült, hogy mennyi orosz olaj érkezett Magyarországra

Magyarország energiaellátásának biztonsága és versenyképessége továbbra is garantált az Oroszországgal folytatott észszerű együttműködésnek köszönhetően – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Minszkben.

Rekordmennyiségű orosz gáz és orosz olaj érkezett Magyarországra, árulta el a külügyi és külgazdasági miniszter / Fotó: Szijjártó Péter Facebook

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az orosz kollégájával, Szergej Lavrovval folytatott tárgyalását követően arról számolt be, hogy áttekintették a kétoldalú kapcsolatok állását, különös tekintettel a nemrég megrendezett sikeres gazdasági vegyes bizottsági ülésre, ahol a felek megerősítették szándékukat az együttműködés további fejlesztésére a szankciók által nem érintett területeken.

Tudatta, hogy hangsúlyosan szerepeltek a napirenden az energetikai együttműködés kérdései is. Ennek kapcsán pedig leszögezte, hogy hazánk ellátásbiztonsága és versenyképessége továbbra is garantált az Oroszországgal folytatott észszerű együttműködésnek köszönhetően.

Rengeteg orosz olaj és földgáz érkezett Magyarországra

Kifejtette, hogy a Török Áramlat vezetéken keresztül

Magyarországra érkező földgáz mennyisége mára meghaladja a napi húszmillió köbmétert, így ezen az útvonalon idén már 6,2 milliárd köbméter érkezett az országba, ami rekordot jelent.

Hasonlóképpen, a kőolajszállítás terén is a Barátság vezeték lesz a jövőben is az első számú útvonal, az Adria vezetéken elvégzett tesztek ugyanis világossá tették azt, hogy kapacitásbeli hiányosságok állnak fenn – mutatott rá.

Idén eddig a Barátság vezetéken 3,9 millió tonna kőolaj érkezett, s a szállítások folyamatosak.

Szijjártó Péter ezután kitért arra is, hogy jól halad a paksi atomerőmű bővítése is, a leendő ötös reaktor nukleáris szigete alatti talaj-előkészítési munkálatok befejeződtek, a leendő hatos reaktor esetén pedig még az év vége előtt lezárul ez a folyamat. „Ez lehetővé teszi azt, hogy rövidesen sor kerüljön az első betonra. Ez azt jelenti, hogy onnantól kezdve ez már a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség sztenderdjei szerint is egy építés alatt álló nukleáris erőműnek fog minősülni” – fogalmazott.