Bombaéve van a forintnak, de két deviza még rá is köröket ver az idén

Az idei év mindenféleképpen a dollár elemzők tömegét is meglepő, váratlan és váratlanul jelentős értékvesztéséről szólt a devizapiacon, az amerikai fizetőeszköz talajvesztése pedig tankönyv szerint megnyitotta az utat a feltörekvő piaci devizák előtt is a felülteljesítésre. A zöldhasú zuhanásán azonban nem csak a kis devizákat, de több, nagy fizetőeszköz is kapitalizálódni tudott. Ezek az év legjobban teljesítő devizái a dollárral szemben!

Meglepő helyről érkezik az év legjobban teljesítő devizája / Fotó: AFP

3. Svéd korona

A lista harmadik helyére a svéd korona fért fel, mely az idén 13,7 százalékos pluszban jár a zöldhasúval szemben - ezzel éppenhogy, de megelőzi az eheti 3 százalékpontos gyengülése előtt még 14 százalékos nyerőben tartózkodó, hatalmasat futó forintot is. Az északi pénz felértékelődése mögött az elemzők szerint több ok is meghúzódik, ezek a védelmi iparban betöltött szerepe miatti megugró megrendelésállomány korona-igényétől kezdve a gazdasági teljesítmény váratlan megugrásán át a biztos és stabil kormányzati pénzügyi környezetig sok mindent lefednek.

A svéd korona az elmúlt években alapvetően gyenge oldalát mutatta az amerikai deviza ellenében, az elmúlt öt évet tekintve a kereszt mélypontján több mint 20 százalékos lokális értékvesztést is megfigyelhettünk, a jelenlegi ralinak köszönhetően viszont a kurzus visszatért a 2022 tavaszi szintjeire.

2. Orosz rubel

Az orosz rubel az elmúlt években hatalmas kilengéseken ment keresztül, az ukrajnai elleni, 2022-es támadást követően bődületes szakadást mutatott pár nap leforgása alatt, majd a mélypontról közel 100 százalékot futott az árfolyam 2022 nyarára. Az akkori csúcshoz mérten 50 százalékkal jár lejjebb a kereszt jelenleg, ez a szám azonban egészen máshogy nézne ki, ha a rubel az idén nem futott volna több mint 40 százalékot.

Az orosz deviza az idei teljesítményével a második legjobban teljesítő deviza lett a világon, ennek hátterében pedig főként három okot azonosítanak az elemzők:

a relatíve szigorú, jelenleg 18 százalékos alapkamattal operáló monetáris politikát,

a pénzáramlás korlátozására irányuló kormányzati programokat,

illetve az ukrajnai háború potenciális végének közeledte által generált optimizmust.

1. Az év legjobban teljesítő devizája: a ghánai cedi

Az afrikai fizetőeszköz nem sokkal ugyan, de megelőzte az orosz rubelt: a cedi 44 százalék körüli felértékelődésen ment keresztül az idén, az elmúlt 12-havi mélyponthoz mérten viszont egy 60 százalékot ralit is látni a kurzuson. A friss futam azonban nem jelent egyet a felhőtlen boldogsággal a cedi piacán érintetteknek, a deviza ugyanis az elmúlt öt évet tekintve még mindig 44 százalékos értékvesztésben van, az elmúlt 18 évben pedig 90 százalékkal értékelődött le az afrikai pénz.