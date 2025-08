Otthon Start program: határozott célja volt a kormánynak – ez áll a háttérben

Érkezőben a támogatáscunami, két új, jelentős, az első otthon megszerzését, illetve a lakhatást támogató kormányzati programot jelentettek be az elmúlt napokban. Az Otthon Start részletszabályai már nyilvánosak, az igénylést a Világgazdaság gyűjtésén túl már az Otthon Start hivatalos honlapja is segíti. A kormány eddig is kiemelten ösztönözte az otthonteremtést és a gyermekvállalását különféle támogatási formában, de ez az új konstrukció most egy teljesen új dimenziót jelent – a fix, 3 százalékos kamattal felvehető, maximum 50 milliós hitelösszeg segítségével a fiatalok új lakáshoz juthatnak, a kiszámítható konstrukció növeli a biztonságérzetet és további pozitív demográfiai folyamatokat indíthat el.

Az Otthon Start program részletszabályai csütörtökön jelentek meg, a Világgazdaság itt szedte ízekre, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie annak, aki szeretné igényelni a hitelt, és arra is kitértünk, hogy milyen buktatók vannak, ha nem vigyázunk. Az világosan látszik, hogy a kormány újabb és újabb, európai szinten is egyedülálló támogatásokkal ösztönzi a gyermekvállalást, és veszi fel a harcot a lakhatási válsággal, ahogy az is szembetűnő, hogy a korábbi támogatásoktól eltérően most nem kitétel az, hogy gyermeket vagy gyermekeket kell vállalni ahhoz, hogy pénzhez jussunk, esetleg ne piaci alapon kelljen törleszteni az átlagos lakáshitel-kamatlábnál jóval kedvezőbb állami kamattámogatott hitelt.

Az is bizonyos, hogy az Otthon Start program kiváló alap arra, hogy kombináljuk azokkal a támogatásokkal, melyeknél a gyermek születése áll a fókuszban. Az Origo összeállítása szerint bizonyos esetekben több tízmillió forint is spórolható, ha például Babavárót és a CSOK+ körültekintően igényeljük és használjuk fel az új konstrukcióval együttesen.

Mint írtuk, az Otthon Startnál nem szükséges a gyermek megléte vagy annak vállalása, ez markáns különbség például a korábbi támogatásokhoz képest.

Egy adóforradalom közepette más kellett

„Ez egy valóságos családbarát adóforradalom” – ezt a miniszterelnök mondta a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken. Orbán Viktor – a CSOK, CSOK+, Babaváró Hitel meglétén túl – arra utalt, hogy a csedet és a gyedet adómentessé teszik. Ez két év alatt elérheti akár az egymillió forintos pluszjövedelmet is, és most a gyerekek után járó adókedvezményt is megduplázzák két lépésben. A szülők és azok, akik gyermeket szeretnének vállalni, több lehetőség közül is választhatnak, az Otthon Start programmal a kormány célja más volt:

a fiatalok lakáshoz jutása, a lakhatási válság enyhítése. Az utóbbiban is kulcsfontosságú az állami szerepvállalás.

A Világgazdaság gyűjtése alapján lássuk, mi a különbség más támogatási formák és az Otthon Start között: