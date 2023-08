Július végén debütált a mozikban a Margot Robbie főszereplésével készült Barbie mozifilm. Az alkotás nagy siker lett, jegybevétele 17 nap alatt elérte az 1 milliárd dollárt. A film a hazai mozikban is nagy sikerrel fut. A nagy népszerűség egy váratlan helyen is jelentkezik, érezhető hatással van a Vatera forgalmára.

Fotó: Shutterstock

A filmpremier előtt és után is rendkívül sok új Barbie-termék került fel a Vaterára, az eladók kínálatában is számos különlegesség, például gyűjtemények vagy bontatlan vintage példányok is megtalálhatók. Többek között a hetvenes évek Malibu Barbie-ja: ebben az évtizedben álmodta meg a Mattel a Growing Up Skipper babát, amely kislányból tinédzserré változott, ha elfordították a bal karját. A nyolcvanas években pedig világutazóvá vált Barbie a „Barbie-Dolls of the World” kiadásával, melynek különleges darabjai a piactéren is elérhetők.

Az elmúlt években igazi gyűjtői bázis épült ki a népszerű játékbaba körül.

Ezt az őrületet az 1990-ben kijött, csillogó ruhájú Bob Mackie Barbie indította el. Majd 2012-ben a megérkezett Ella, a haj nélküli baba is, amelyet eleinte csak limitált számban gyártottak kórházak számára. Ezt követték 2018-ban a Frida Kahlót, Amelia Earhartot, Katherine Johnsont is megformáló, inspiráló női kollekciók. 2022-ben pedig a gendersemleges, transzgender babák mellett megalkották a hallókészülékkel rendelkező Barbie-t és vitiligós Kent, illetve újra piacra dobták egy kis újítással a művégtaggal élő babát, illetve a kerekes székes Barbie-t is. A legújabb babák között pedig 2023 tavaszán jelent meg az első olyan Fashionistas Barbie, amely egy Down-szindrómás lányt formál meg.

A legnagyobb hazai online piactéren sok Disney Barbie babát is kínálnak eladásra.

Barbie, teljes nevén Barbara Millicent Roberts 1959-ben, a New York-i Amerikai Játékvásáron debütált először, zebramintás fürdőruhában és fekete magas sarkúban; és

az eleinte három dollárt érő babából a Mattel 300 ezer darabot adott el egy év alatt.

Azonban nem az első baba volt minden idők legkelendőbb darabja, hiszen 1992-ben a Totally Hair Barbie, vagyis a szinte földig érő hajú baba aratta le a legnagyobb babérokat. Ilyet is lehet találni a Vaterán.

A világ legnagyobb Barbie-gyűjtője a német Bettina Dorfmann, aki 1993 óta gyűjti a Mattel által gyártott babákat. A német hölgy 2005-ben a 2500 babából álló gyűjteményével Guinness-rekordot állított fel, és azóta is jócskán bővült a kollekciója, jelenleg már mintegy 18 500 különböző Barbie-ból áll.

Fotó: Shutterstock

Több mint hetven divattervező dolgozott az évek során Barbie ruhatárán, 96 millió méter szövet felhasználásával, és egymilliárdnál is több cipőpárt alkottak Barbie lábaira. Gucci, Versace, Dolce & Gabbana pedig csak néhány név azok közül, akik hozzájárultak az apró baba ruhásszekrényének feltöltéséhez. Mindeközben természetesen a kor trendjeit is követték, így az Elvis-korszak ihlette rock’n’roll, a ‘60-as évek női idolja, a diszkókorszak, az aerobic- és teniszőrület, illetve a Dallas és a Dinasztia filmsorozat iránti nagy hype is nyomot hagyott a Barbie outfiteken.

Ráadásul a Barbie alakját, kinézetét érő kritikákra reagálva a Mattel több újragondolt babával rukkolt elő az évtizedek során. A latin-amerikai Barbie-t hivatalosan 1980-ban alkotta meg a Mattel, majd a kilencvenes években megváltoztatták a marketingstratégiájukat, és természetesebb formájú, különféle nemzetiségű Barbie babákat dobtak a piacra. Mindezzel azt sugallva, hogy a kinézetétől és a származásától függetlenül bárkiből lehet Barbie. 2016-ban a Fashionistas kollekcióval négyféle testalkatot, hétféle bőrszínt, 22-féle szemszínt és 24-féle frizurát felsorakoztató Barbie-gyűjteményt hoztak létre.