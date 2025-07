Öt évnyi szünet után Nagy-Britannia feloldotta a pakisztáni légitársaságokra vonatkozó repülési tilalmat, lehetővé téve számukra, hogy újraindítsák járataikat az Egyesült Királyságba. A tilalmat 2020-ban vezették be, nem sokkal azután, hogy Pakisztán vizsgálatot indított a pilóták engedélyeinek hitelességével kapcsolatban egy tragikus PIA-gép (Pakistan International Airlines) baleset nyomán, amely 97 ember életét követelte.

Vége a tiltásnak: újra repülhetnek pakisztáni gépek Nagy-Britanniába / Fotó: NurPhoto via AFP

A brit döntés hátterében a pakisztáni hatóságok által végrehajtott biztonsági reformok állnak – közölte a brit nagykövetség. Az Egyesült Királyság ezzel követi az Európai Unió példáját, amely néhány hónappal ezelőtt szintén enyhítette a korlátozásokat. A döntés egybeesik Pakisztán azon törekvésével, hogy részben vagy teljesen privatizálja a PIA-t, amely az utóbbi időszakban jelentős átalakításokon ment keresztül – írja a Reuters.

A PIA történelmileg a régió egyetlen légitársasága volt, amely hosszú távú járatokat üzemeltetett az Egyesült Királyság és az EU felé, különösen London, Manchester és Birmingham irányába.

A társaság szerint az öt évre elrendelt tilalom éves szinten mintegy 40 milliárd pakisztáni rúpia (közel 50 milliárd forint) bevételkiesést okozott. A légitársaság megtartotta értékes leszállási jogait a londoni Heathrow repülőtéren, amelyeket most ismét aktiválhat.

A PIA szóvivője szerint a járatok újraindítását az Iszlámábád–Manchester útvonallal kezdik meg, heti három járattal, amint a menetrendet hivatalosan is jóváhagyják. Eközben a pakisztáni kormány nemrégiben négy befektetői csoportot hagyott jóvá, akik 51-100 százalékos tulajdonrészt vásárolhatnak a PIA-ban. A végleges ajánlatokat még az év vége előtt várják.

A pakisztáni védelmi miniszter, Khawaja Muhammad Asif szerdai sajtótájékoztatóján hangsúlyozta:

a nemzetközi útvonalak visszaállítása tovább növeli a társaság piaci értékét a privatizáció előtt.

Emellett azt is bejelentette, hogy napirenden van a New York-i járatok újraindítása is. A PIA 21 év után először ért el működési nyereséget, ami új lendületet adhat a külföldi befektetők megnyeréséhez az IMF által is támogatott átalakítási program keretében.