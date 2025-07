Minden harmadik magyar gazda a nyugdíjas korosztályba tartozik, az átlagéletkor pedig közel hatvan év az agráriumban. A gazdatársadalom elöregedése nem egy magyar jelenség, az Európai Unióban ugyanezek a tendenciák figyelhetők meg, ahogy például az is, hogy a 40 év alatti termelők aránya Európában a 10 százalékot is alig éri el. Uniós szinten is vannak elképzelések a generációváltás ösztönzésére, de elsőként Magyarországon egy átfogó gazdaságátadási programot indítottak el a hazai őstermelők és egyéni vállalkozók támogatására. A cél nem kevesebb, mint hogy több ezer gazdaságban tudjuk ösztönözni a fiatalítást, ami komoly versenyelőnyt jelentene a magyar gazdák számára EU-s szinten is.

Generációváltás: indul a gazdaságátadási program / Fotó: Shutterstock

Elöregedő gazdatársadalom, időszerű generációváltás

A magyar mezőgazdaság szerkezetében jelentős változások zajlottak le az elmúlt évtizedben, hiszen – a korábbi időkkel ellentétben – a földek 2/3-át mostanra már őstermelők, családi gazdaságok használják. Az elmúlt tíz évben egyébként a legnagyobb arányban a 100 és 300 hektár közötti gazdaságok száma bővült (plusz 47 százalék). Ez egyértelműen visszavezethető az őstermelőknek biztosított kedvezményes adózási lehetőségre, illetve a 2013-ban elfogadott új földforgalmi szabályozásra, amely például elővásárlási jogot biztosít a helybeli gazdálkodók számára. Végre elindult tehát Magyarországon is egy erős agrár-középosztály kiépülése, de a gazdaságok jelentős részében a vezetők most egy újabb kihívással szembesülnek: hogyan történjen meg a generációváltás? Míg Nyugat-Európában egy családi gazdaság története sokszor évszázadokra visszavezethető, hazánkban a termelők döntő többsége – önálló formában – a rendszerváltást követően kezdte meg a tevékenységét, így elsőként szembesül a generációváltás kihívásával. Az adminisztratív teendők mellett ugyanis legalább annyira megterhelőek a gazdaságátadás érzelmi aspektusai is.

Egy haláleset akár a teljes gazdaságot csődbe viheti

A generációváltás eddig jellemzően csak a gazdálkodó halálával következett be és viszonylag ritka volt az élők közötti átadás. Ilyen esetben azonban számos nehézség felmerülhet a gazdaságban: mivel az őstermelők magánszemélyként végzik a tevékenységüket, így a gazda halálával zárolják annak a bankszámláit is, melyhez a hagyatéki eljárás lezárultáig (hosszú hónapokig) senki sem férhet hozzá. Egy ilyen helyzet pedig még egy jól működő családi gazdaságot is könnyen csődbe vihet. Az ehhez hasonló problémák megelőzésére is alkalmas lehet az az új lehetőség, amely elsőként került bevezetésre a modern kori magyar jogrendszerben és amelynek gazdaságátadási szerződés az elnevezése. E szerződéstípus kifejezetten a mezőgazdasági termelők, és közülük is az őstermelők, egyéni vállalkozók számára áll rendelkezésre. Fontos rögzíteni, hogy ezt a szerződést főszabály szerint a családon belüli gazdaságátadáshoz lehet igénybe venni.