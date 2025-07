Kiderült mennyire bíznak a magyarok a mesterséges intelligenciában – ettől félünk leginkább

A mesterséges intelligencia (MI vagy AI) világszerte egyre nagyobb hatással van a mindennapi életre. A magyarok többsége már most is ismeri a technológia alapjait, és bízik benne, hogy a vállalatok felelősen használják az adatokat – derül ki az Ipsos legfrissebb nemzetközi AI Monitor 2025 kutatásából. A felmérés 30 országban, több mint 23 000 fő megkérdezésével zajlott, köztük Magyarországon is. A vizsgálat célja, hogy feltérképezze a mesterséges intelligenciával kapcsolatos lakossági tudást, attitűdöket, bizalmi szinteket és jövőbeli várakozásokat.

A magyarok több előnyt, mint hátrányt látnak a mesterséges intelligencia térnyerésében / Fotó: Shutterstock

A kutatás eredményei szerint az emberek nem bíznak abban, hogy az állam felelősségteljesen tudja szabályozni a mesterséges intelligenciát. A hazai válaszadók ebben a kérdésben a legpesszimistábbak közé tartoznak, ráadásul nem látják optimistán az MI gazdaságra gyakorolt hatását sem.

A tavalyi, hasonló felméréshez hasonlóan idén is a magyar válaszadók háromnegyede válaszolta azt, hogy jól érti, mi az a mesterséges intelligencia – ez magasabb, mint a felmérésben szereplő 30 ország átlaga (67 százalék), és jobb, mint a térségünkből a kutatásba még bekerült Lengyelországnál is. (Hazánkban a lakosság számára ingyenes MI-képzés is indul.)

2024-hez hasonlóan idén is, a hazai lakosság kétötöde véli úgy, hogy tudja, mely szolgáltatások használnak MI-t, ám tavalyhoz képest eltérés, hogy a korábbi 41 helyett 45 százalékra emelkedett azok aránya, akik viszont nem tudták megmondani, hogy kik használnak mesterséges intelligenciát. Ezzel olyan országokkal kerültünk a lista végére, mint Hollandia, Nagy-Britannia vagy Németország.

A magyarok egy része aggódik a mesterséges intelligencia miatt

A magyarok csaknem kétharmada (64 százalék) szerint a mesterséges intelligencia több előnnyel jár, mint hátránnyal, ez szintén az európai átlagot meghaladó arány. A népesség fele izgatott az MI fejlődése miatt, míg 53 százalék bizonyos aggodalmakkal is tekint a technológia terjedésére, ami kiegyensúlyozott hozzáállást jelez. A magyarok ebben a tekintetben az átlaghoz hasonlóan gondolkodnak (55 százalék aggódik az MI miatt), ez sokkal magasabb arány, mint a tavalyi felmérésben vagy mint a lengyelek esetében (40 százalék), de egy szinten van Kolumbiával, Svédországgal és Malajziával. A megkérdezett magyarok 44 százaléka inkább pozitív érzéseket táplál a mesterséges intelligencia térnyerése iránt, ami érzékelhetően elmarad a világátlagtól, és némi csökkenést jelent tavalyhoz képest.