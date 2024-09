Időjárás: jelentős mennyiségű csapadék várható

Mivel 24 óra alatt több mint 30 milliméter csapadék hullhat Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Heves és Pest vármegye területén, így ezekben a vármegyékben másodfokú (narancs) figyelmeztetés van érvényben sok eső miatt. Az ország többi részén - Békés vármegye kivételével - elsőfokú figyelmeztetés van érvényben eső miatt, mert 24 óra alatt több mint 24 milliméter csapadék hullhat.

A koponyeg.hu tájékoztatása szeirnt is újabb esők várhatók, nyugaton viharos széllel. Mint írták, az erősen felhős, vagy borult égből hajnalban, reggel sokfelé várható kiadós esőzés. Napközben csökken a csapadék intenzitása, de továbbra is eshet.

Vasárnap

Az erősen felhős, vagy borult égből hajnalban, reggel sokfelé várható kiadós esőzés. Napközben csökken a csapadék intenzitása, de továbbra is eshet. Az ÉNy-i szél a Dunántúlon erősen viharos lehet (90-120 km/h-s lökések), máshol csak élénk lökések lehetnek. 11-14 fok között alakul a hőmérséklet általában.

Hétfő

Többnyire erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, sok helyen esővel és záporral, helyenként jelentős mennyiségű csapadék is előfordulhat. A Dunántúlon az északnyugati, északi szelet sok helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik, míg keleten a délkeleti, keleti szél élénkülhet meg. A hajnali 6-12 fokos hőmérséklet délutánra 13-18 fok közé emelkedik.

Kedd

Változóan felhős lesz az ég. Helyenként eső és zápor is előfordulhat. Hajnalban párás, ködös foltok is kialakulhatnak. Az északi, északkeleti szelet több helyen élénk, néhol erősebb lökések is kísérhetik. Délután 16-22 fok lesz, lassú melegedés kezdődik.

Szerda

Változó felhőzetre és időnkénti napsütésre van kilátás. Helyenként előfordulhat eső vagy zápor. Hajnalban párás, ködös foltok képződhetnek. Az északkeleti szél több helyen élénk lökésekkel fújhat. A hőmérséklet hajnalban 6-14 fok, délután pedig 19-25 fok között alakul - délen lehet késő nyáriasan meleg.

Csütörtök

Változó felhőzet valószínű, időnkénti napsütéssel, ami ideális lehet szabadtéri tevékenységekhez, mint például kirándulás vagy futás. Helyenként előfordulhat egy-egy zápor, így érdemes esernyőt is magunkkal vinni, ha szabadtéri programot tervezünk. Délutánra kellemes 19-25 fokig melegszik a levegő.