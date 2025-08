Biztosan nem saját magán fog spórolni az EU a következő hétéves költségvetési ciklusban. Az Európai Bizottság sokat vitatott költségvetési tervezete szerint Brüsszel 2028 és 2034 között a teljes pénzügyi keret 6 százalékát, 118 milliárd eurót fordítaná az uniós intézmények működtetésére. Ez az összeg 61 százalékkal magasabb, mint az előző ciklusban, amikor „csak” 73 milliárd eurót különített el erre a célra.

Horribilis összeget költene saját magára Brüsszel: a fél magyar GDP-t elverné az intézményeire/ Fotó: Anadolu via Reuters

Uniós költségvetés: úgy nő a brüsszeli bürokrácia, mint a kis gömböc

A tervezet alapján tovább hízna az EU amúgy sem csekély számú apparátusa, ehhez viszont új forrásokra van szüksége. Így például adót vetne ki az elektromos hulladékra, a dohánytermékekre és a nagy árbevételű cégekre, továbbá közös válságalapot hozna létre újabb közös hitelfelvétel révén. Persze érthető is, hogy pénzre van szüksége az Európai Bizottságnak, valamiből ugyanis finanszíroznia kell a saját működését.

Pedig az EU így is a kontinens egyik legnagyobb foglalkoztatója: alsó hangon 60 000 köztisztviselőt foglalkoztat több mint 70 uniós intézményben.

A listát az Európai Bizottság vezeti, ahol 32 860 fő dolgozik , utána következi az Európai Parlament (több mint 8000 fő), valamint az Európai Unió Külügyi Szolgálata 5000 fővel. Ugyanakkor nem zárható ki, hogy a valóságban ennél sokkal többen dolgoznak az uniós intézményekben. A brüsszeli EUEA (European Union Employment Advisor) weboldal elemezte az összes uniós intézményt és arra a következtetésre jutott, hogy 2024-ben közel 80 000 ember dolgozott Brüsszelben, ami közel negyedével több, mint amennyit az Európai Bizottság hivatalosan jelent.

Nem panaszkodhatnak az uniós dolgozók

A terebélyesedő brüsszeli apparátus egyre nagyobb fizetési igénnyel áll elő, a következő uniós ciklusban ezért is tervezik megemelni a fizetéseket. Az uniós alkalmazottak havi alapfizetést keresnek, amely besorolási fokozatonként és beosztásonként változik. A fizetések egészen nagy skálán szóródnak, 3600 eurótól egészen 25 000 ezer euróig.

A legalacsonyabb szintű uniós tisztviselők, azaz a titkárok és asszisztensek (AST pozíciók) minimum havi bruttó 3600 euróra számíthatnak, ami azonban a besorolásól függően egészen 10 ezer euróig, azaz 4 millió forintig is felkúszhat.

A rangsorban a következő szint az adminisztrátori (AD) pozíció, ott 5000 eurótól havi bruttó 23 000 euróig terjednek a keresetek. Ezek a fizetések ugyan adókötelesek, de mentesek a nemzeti adók alól, és családi körülmények miatt további juttatásokat is tartalmazhatnak. Ráadásul az EU-tisztviselők számos olyan juttatásban is részesülhetnek, amelyek akár a keresetük megduplázódását is jelenthetik. A legvonzóbbak közé tartozik az úgynevezett külföldön élőknek nyújtott támogatás, amely az alapfizetésük akár 16 százalékát is elérheti. Emellett havi 300 euró feletti lakhatási támogatás, valamint óvodai vagy iskolai díjakra járó támogatás is jár, amely szintén meghaladja a havi 300 eurót.