Soha sincs jó idő, avagy hogy állunk a meleg- és hidegrekordokkal

Rendkívül és hosszan forró nyár után meleg napokban bővelkedő őszt hozott az idei év, de a július és augusztus után, amikor előbb hét, majd három napi hőségrekord is született, az októberi időjárásnál egyetlen 2024-es dátum sem szerepel.

Az idei meleg nyár után hosszan enyhe őszi időjárás jött / Fotó: Shutterstock

Az Országos Meteorológiai Szolgálat hivatalos adatbázisa alapján, immár több mint egy évszázadra visszamenőleg elérhető a szélsőségek válogatása, a napi országos legkisebb minimum-hőmérsékletek és a napi országos legnagyobb maximum-hőmérsékletek krónikája.

A 20. század első felében még túlnyomó részben kéziratos adatok állnak rendelkezésre, ebből az időszakból hibás feljegyzések is előfordulhatnak, a statisztika később azonban már megbízhatóan tükrözi az időjárási szélsőségeket. Mint most is.

Bizonyára emlékezetes, hogy

idén már a nyári iskolai vakáció előtti napok is hőségriadóval, strandbelépős akciókkal teltek,

és alighogy véget ért a tanítás, június 22-én 37,7 Celsius-fokos napi csúcshőmérséklettel vonult be Derekegyháza a hazai időjárási rekordok könyvébe, pontosabban listájára.

Júliusban hét napon is megdőlt az aktuális napi országos melegrekord, ebből hat napon át rendkívül magas maximum-hőmérséklettel:

július 11-én 40 Celsius-fokos,

július 12-én 40,4,

július 13-án 40,6,

július 14-én 41,

július 15-én 39,5,

majd július 16-án 41,6 Celsius-fokot mutatott a hőmérő az ország különböző pontjain.

Mindezek után még született két szeptember eleji csúcs, szeptember 3-án 36,5 és szeptember 4-én 36,2 Celsius-fokkal, azóta viszont a több mint százéves legmagasabb napi maximum-hőmérsékletet egyik nap sem haladta meg az idei időjárás, sőt, volt részünk rendkívüli lehűlésben, szokatlanul korainak tűnő hideg napokban is:

szeptember második felében már sokan kénytelenek voltak befűteni, majd hetekre újra letekerni a fűtést.

Hűtési szezonból a fűtési szezonba

Hosszan és különösen meleg ősznek bizonyult a 2018-as, amikor ezekben a napokban a 27 fokot is többször meghaladta a nappali csúcshőmérséklet.

Egyre többet hallani, okkal, a klímaváltozásról, a fokozatos felmelegedést egyre több kétezres évekhez kötődő melegrekord is tükrözi, ilyentájt, vagyis az októberi, sőt október eleji mínuszok nagyobb része pedig többnyire az 1900-as évek első feléből, a múlt század ötvenes–hatvanas éveiből szerepel a rekordok között.