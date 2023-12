A tükörbe nézés és önfejlesztés volt a fő motívuma a Bizalmi Kör Vezetői Klub díjátadó gálájának, amelyen több mint hatszázan vettek részt Budapesten, a Corinthia Hotelben. A látványos körítésű rendezvényen hét plusz egy kategóriában díjazták a legkiválóbb hazai cégvezetőket, akik közül Kalocsai Zsolt, az adó-, számviteli és jogi tanácsadással foglalkozó cég, az RSM Hungary Zrt. vezetője nyerte el az abszolút díjat, azaz ő lett 2023-ban a Leader of the Year.

A legkiválóbb hazai cégvezetők a Leader of the Year-gálán. Fotó: Bizalmi Kör

Az immár kilencedik alkalommal megrendezett Bizalom Gálán számos kategóriában ismerték el a sikeres vezetők munkáját, és immár másodszor ítélték oda az üzleti példaképnek járó Leader Of The Year díjat. Mint minden évben, úgy idén is egy adott koncepcióra épült a rendezvény, ezúttal a központi téma a „man in the mirror” volt.

A díjat nem egy ember, hanem a csapat érdemli ki

Gangel Péter, a Bizalmi Kör alapítója és tulajdonosa a megnyitó beszédében úgy fogalmazott, hogy a tükörnek több jelentése is van: lehet átjáróként is tekinteni rá, és a tükörbe nézve egyfajta önreflexiós fejlődési folyamaton is keresztülmehetünk.

A Leader of The Year résztvevői a megméretés során szimbolikusan a tükörbe néztek, szembesültek saját teljesítményükkel, kompetenciáikkal, és felfedhették emberi értékeiket is.

„Mi egymás tükrei vagyunk, ha belenézek a szemedbe, akkor magamat is látom. Most pedig itt van 600-650 tükör” – mondta Gangel Péter. Hozzátette: a 2011-ben útjára indított vezetői klub ma Magyarország első számú vezetői networkje, ahová kizárólag cégtulajdonosok vagy cégvezetők kerülhetnek be.

Az abszolút kategória nyertese: Kalocsai Zsolt. Fotó: Bizalmi Kör

A cégvezetők összesen hét plusz egy kategóriában vettek át díjakat, és hét olyan értékelési dimenzió mentén mérettettek meg, amelyek jól reprezentálják egy cégvezető képességeit. A fődíjat 2023-ban Kalocsai Zsolt, az RSM Hungary Zrt. alapító ügyvezetője érdemelte ki, és elmondása szerint katarzisélményt élt át, mikor megtudta, hogy a 2023-as év üzleti példaképének választották.

De ez nem egy cégvezető díja, hanem a csapatáé, a közös munka elismerése

– tekintett a jövőbe Kalocsai Zsolt. Hozzátette: „A Leader Of The Year díj tehát további felelősséggel jár, hiszen többen követik majd a tevékenységünket, épp ezért példát kell mutatnunk, és egyben be kell bizonyítanunk, hogy méltók vagyunk és leszünk erre az elismerésre.”

A IX. Bizalom Gála díjazottjai Leader of The Year (az abszolút díj): Kalocsai Zsolt (RSM Hungary Zrt.)

Kalocsai Zsolt (RSM Hungary Zrt.) Az év fiatal cégvezetője: Hajnal Ádám (Alias Innovations Kft.)

Hajnal Ádám (Alias Innovations Kft.) Az év női cégvezetője: Kiss Krisztina (Ködmön Könyvelőiroda Kft.)

Kiss Krisztina (Ködmön Könyvelőiroda Kft.) Digitalizációs különdíj: Dr. Tóka József (Dentalklinik Dr. Tóka Kft.)

Dr. Tóka József (Dentalklinik Dr. Tóka Kft.) Mikrovállalati kategória: Papp Gábor (Stratos Magasépítő Zrt.)

Papp Gábor (Stratos Magasépítő Zrt.) Kisvállalati kategória: Glósz Andrea (Glósz és Társa Kft.)

Glósz Andrea (Glósz és Társa Kft.) Középvállalati kategória: Dr. Tóka József (Dentalklinik Dr. Tóka Kft.)

Dr. Tóka József (Dentalklinik Dr. Tóka Kft.) Nagyvállalati kategória: Markovich Béla (Mapei Kft.)

A két legifjabb díjazott a 29 éves Hajnal Ádám, az év fiatal cégvezetője kategória győztese, valamint a 31 éves Papp Gábor, a mikrovállalati kategória nyertese volt, dr. Tóka József fogorvos, a Dentalklinik Dr. Tóka Kft. ügyvezetője pedig a középvállalati kategória mellett a digitalizációs különdíjat is kiérdemelte.

Mi is egy cégvezető feladata?

A szakmai zsűri tagjai az adott terület elismert képviselői, egy-egy beérkezett pályamű általuk képviselt témáját értékelték.

Megadták a módját az ünneplésnek a IX. Bizalom Gálán.mFotó: Bizalmi Kör

Zolnay Judit, üzleti és vezetési tanácsadó, Zolnay Consulting alapítója amellett, hogy a zsűri elnöke volt, a stratégiai irányokért is felelt. Megjegyezte, hogy a világ összes gazdaságában a jó gyakorlatok mentén fejlődnek a vállalkozások és a vállalati szereplők, továbbá hogy nem lehet kódexekből tanulni a vezetést, ami alkalmazott művészet.

A vezető felelősséget vállal a másik ember fejlődéséért, az általa kitűzött célhoz úgy jut el, hogy minden egyes munkatársa napról napra jobb lesz

– összegzett Zolnay Judit. Kifejtette, hogy amikor feladat van, a vezetőnek is egynek kell lennie a többiekkel, de amikor dönteni kell, akkor elöl kell mennie, és a kellemetlen helyzeteket is fel kell vállalnia.

Egyre több a tőzsdeérett magyar cég

Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója a zsűriben a vállalkozási szellem témájáért felelt. Rámutatott, hogy a magyar piacon egyre gyarapszik azon cégek száma, amelyek méretben, komplexitásban, nemzetközi versenyképességben tőzsdeképesekké váltak: 2016-ban még csak 300 ilyen céget tartottak nyilván a tőzsdei statisztikák a középvállalati körökben, ma viszont már több mint 500 ilyen vállalkozást jegyeznek.