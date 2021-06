Dubajban vásárolt CD-vel leplezi le az adókerülőket Berlin

„Minden eszközt felhasználunk, hogy felfedjük az adóügyi visszaéléseket. A birtokunkba került új adatok segítségével olyan sötét sarkokba is be tudunk világítani, ahol eddig biztonságban érezhették magukat az adókerülők” – közölte Olaf Scholz német pénzügyminiszter. Scholz még januárban vette fel a kapcsolatot egy névtelen dubaji informátorral, akitől egy hónappal később vásárolt is egy CD-t. Ez állítólag tartalmaz egy hosszú listát azokról a német állampolgárokról, akik Dubajban halmozták fel a német adóhatóságok elől elrejteni kívánt vagyonukat – írta az AP hírügynökség. A berlini pénzügyminisztérium a hét elején közölte: a CD-n lévő adatokat eljuttatták az illetékes adóhatóságoknak, amelyek hamarosan eljárást indíthatnak az adókerüléssel gyanúsított állampolgárok ellen.