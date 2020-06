Egy korszak ér véget a vállalkozók életében

Új élet kezdődik a számlázásban szerdától, 2020. július 1-től ugyanis minden, belföldi adóalanyok közötti ügyletről készített számláról adatot kell szolgáltatni az adóhatóság részére. A jelentős többletadminisztráció miatt jogosan háborognak a kézi számlatömbhöz ragaszkodó vállalkozók, a digitalizáció azonban elkerülhetetlen és akár vállalkozásfejlesztési lehetőségként is felfogható a változás.

A jogszabályváltozás mindenkire vonatkozik, ezúttal nem kivétel a katás vállalkozói lét, az alanyi adómentesség vagy a számla kis végösszege sem, derül ki a Bilingo közleményéből.

„Az adóhatóság nem szabályozza a számlakiállítás módját, maradhat a kézi számlatömb is. Érdemesebb azonban online számlázásra váltani, annál is inkább, mert egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb a számlázás, automatikus lehet az adatszolgáltatás és a vállalkozás pénzügyi nyilvántartásai is egy felületen kezelhetők. Ezzel jóval több, eddig adminisztrációval töltött idő szabadul fel, mint az elsőre gondolnánk.” – mondta Sárospataki Albert, a Billingo online számlázó ügyvezetője.

Kézi számlatömbből történő számlázás esetén a számlaadatokat a NAV Online Számla felületén kell feltölteni. Erre 500 ezer forint ÁFA érték alatt 4 nap áll rendelkezésre és fontos, hogy minden adatot pontosan adjunk meg, ellenkező esetben az adatszolgáltatás sikertelen. NAV összekötéssel rendelkező számlázó programból kiállított számla esetén a számlázás pillanatában a rendszer automatikusan küldi be az adatokat a NAV-nak, a sikerességről pedig visszajelzés is érkezik. Egy gonddal kevesebb.

Online számlázás vagy kézi számlatömb?

„Az online számlázóval kiállított számla, azonnal e-mailben továbbítható a vevőnek. Nagy előnye ugyanakkor a kézi számlatömbbel szemben, hogy az automata kitöltő funkcióval a vevő adatai céginformációs adatbázisból kiválaszthatók, a rendszer néhány karakter megadását követően automatikusan tölti ki a többi adatot, pl. vállalkozás teljes nevét, címét és a július 1-től kötelező adószámot is.

A saját adatainkat sem kell megadni.

Ezzel nemcsak gyorsabb a számlázás, de garantáltan pontos és aktuális minden megadott adat, ami a NAV adatszolgáltatás alapfeltétele.” – mondta Sárospataki.