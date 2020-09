Százezres bírságot kockáztatnak a cégek

Az elektronikus beszámoló meghosszabbított határideje is lassan letelik, az érintetteknek pedig mélyen a zsebükbe kell nyúl­niuk, ha kifutnak belőle. Sőt, a hanyagság akár a cég megszüntetésével is járhat.

Az aktuális statisztika szerint több mint 450 ezer cég köteles elektronikus beszámolót letétbe helyezni a Céginformációs Szolgálatnál – közölte a Világgazdaság megkeresésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) sajtóosztálya. Az elektronikus beszámolókat minden évben – az idén értelemszerűen a 2019-es üzleti évről szólót – a cégbírósághoz kell beküldeni. A NAV rámutatott, hogy az abban szereplő adatok vizsgálata nem tartozik a hatáskörébe, és arról sem tudott információval szolgálni, hogy hány vállalkozás tett már eleget benyújtási kötelezettségének. A Pénz­ügyminisztérium nyár közepén kiadott tájékoztatása szerint addig kétszázezer cég élt a veszélyhelyzet miatt felajánlott adókönnyítéssel és a beszámoló beadásának elhalasztásával.

A beszámolókat eredetileg jú­nius 3-án éjfélig kellett volna benyújta­niuk a vállalkozásoknak, ahogy a társasági adó bevallásának és megfizetésének is ez volt a dátuma. A kormány azonban a koronavírus-járvány miatt felülírta a határidőre vonatkozó szabályokat, és négy hónapos halasztást adott. A kedvező szabály nemcsak az adminisztrációs kötelezettség határidejét tolta ki szeptember 30-ig, hanem az adófizetését is. Viszont a meghosszabbított határidő is letelik lassan, az érintetteknek pedig mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk, ha kifutnak belőle. Sőt, a hanyagság akár az adott cég megszüntetésével is járhat.

A számvitelről szóló törvény rendelkezik arról az esetről, amikor egy gazdálkodónak beszámolókészítési és azzal összefüggésben letétbe helyezési és közzétételi kötelezettsége van. Az adóhatóság eljárását az adózás rendjéről szóló törvény szabályozza.

A mulasztó adózókat első körben a NAV felhívja, hogy további szankció nélkül, harminc napon belül pótolják a hiányosságot. Ha a felhívásban szereplő határidő eredménytelenül telik el, a NAV 200 ezer forint mulasztási bírsággal sújtja az adózót, és újabb harmincnapos határidővel felszólítja a beszámoló benyújtására

– részletezte a hatóság az eljárást. Előfordulhat, hogy az adózó a kötelezettségének az ismételt felhívásban szereplő határidőn belül sem tesz eleget, ekkor a hivatal törli az adószámát, és a cégbíróságnál kezdeményezi a társaság megszűntnek nyilvánítását. Mindez azonban nem alkalmazható, ha az adózó a mulasztáskor felszámolás, kényszertörlés vagy végelszámolás alatt állt.

Szintén nem példa nélküli, hogy az adózó nem készít társaságiadó-bevallást. Az adótörvény alapján a NAV először szankció nélkül, segítő jelleggel felhívja a céget a kötelezettség teljesítésére, de ha ezután sem érkezik be hozzá a bevallás, akkor százezer forint mulasztási bírsággal sújthatja, és ismét felszólítja a teljesítésre. Ha a bevallás még ezek után sem érkezik be, akkor ugyanez a szankció megismétlődik, de a mulasztási bírság már 500 ezer forint.

A fentiek valamennyi bevallási kötelezettségre érvényesek, nem csupán az éves beszámolóval egyidejűleg benyújtandókra

– figyelmeztetett a NAV.