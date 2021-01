Új adóügyi szabályok léptek életbe január elsejétől. A módosulások kedvező feltételeket teremtenek – mondta a Magyar Nemzetnek Tállai András pénzügyminiszter-helyettes.

Január elsejétől 22-ről 5 százalékra csökkent az újlakás-értékesítések áfája. Tállai András szerint szintén az otthonra vágyó családok helyzetén könnyíthet, hogy a lakásvásárlás – a 2020. december 31. után kötött adásvételi szerződéseknél – mentes lett a vagyonszerzési illeték alól, ha a vevő családi otthonteremtési kedvezményt használ fel.

Könnyebb lesz az esetleges adótartozások rendezése: az érintettek évente egyszer, az eddigi félmillió helyett egymillió forintig igényelhetik a 12 havi automatikus részletfizetési lehetőséget.

A kisvállalkozások szempontjából a legfontosabb a helyi iparűzési adó átalakítása – mondta a miniszter-helyettes. Eszerint a felére csökken a helyi teher maximális mértéke, vagyis

legfeljebb egy százalék iparűzési adóval számolhatnak 2021-ben az egyéni vállalkozók.

Szintén élhetnek a kedvezménnyel az egyéb vállalkozó magánszemélyek, így az őstermelők, valamint azok a kisebb cégek, amelyeknek összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb és az árbevétele vagy a mérlegfőösszege legfeljebb négymilliárd forint.

12-ről 11 százalékra csökkent a kisvállalati adó, vagyis a kiva mértéke, bevételi értékhatára pedig a jelenlegi egyről hárommilliárd forintra, a kilépési háromról hatmilliárd forintra nőtt.

Átalakultak a kata szabályai is. Ezentúl a kisadózó vállalkozások tételes adójánál negyvenszázalékos extra adó terheli a katás vállalkozásokat alkalmazó cégeket, ha a megbízások összértéke egy éven belül meghaladja a hárommillió forintot.

Az új teher kizárólag a kifizetések hárommillió forint feletti része után alkalmazandó, s nem a katásnak kell megfizetnie

– húzta alá az államtitkár.

Tállai András a jövedéki adóval kapcsolatban külön kitért a pálinkafőzésre. Januártól nem kell adót fizetni, ha a magánszemélyek akár otthon, akár bérfőzdében főzik, főzetik ki cefréjüket. A menetesség 86 liter párlatig él.

A miniszter-helyettes a dohánytermékek jövedéki adójára is kitért, ami szerinte az unió nyomására növekszik. Januártól is emelkedik, amit áprilisban újabb emelés követ majd, így a jelenlegi 1400 forintról akár 1600 forintig is felszökhet egy doboz cigaretta átlagára.