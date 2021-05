A lakosságnak is több állampapírt adna el Magyarország

Az idei költségvetési hiányt emelő módosítás miatt az Államadósságkezelő Központ (ÁKK) is kiigazította finanszírozási tervét, és többek közt a lakosságnak ide több állampapírt készül eladni a korábban előirányzottnál.

A járvány okozta válság elleni védekezést szolgáló büdzsémódosítás 658 milliárd forinttal 3990 milliárdra emelte a tervezett deficitet, és erre kell pénzt előteremteni.

Az első negyedévben a költségvetés finanszírozása a tervezettnél is jobban haladt, és a lakosságnak az ÁKK több papírt tudott értékesíteni a vártnál. Ezért az egyik fő terület, ahonnan most több pénzt teremtenének elő a lakossági piac.

A várható nettó állampapír kibocsátás az idén 1100 milliárd forint lehet, az eredeti elképzelésnél 100 milliárddal több.

Ez a korábban tervezettnél 295 milliárd forinttal több papír eladását jelentené banki saját számlás opciók lehívása miatt, és mert a vártnál több MÁP Plusz papírt váltottak vissza lejárat előtt.

Mivel az aukciókon szép kereslet mutatkozott, az ÁKK diszkont kincstárjegyekből az eddigi tervnél 111 milliárd forinttal nagyobb értékben adna el idén, összesen 744 milliárd forintnyit, és ennyi lenne a papírok várt év végi záró állománya is, ami az ÁKK kezelte adósság 1,9 százaléka.

Az intézményi kibocsátások is kedvezően alakultak időarányosan, ezért az aukciókon a korábban tervezettnél 312 milliárd forinttal többet adnának el ötéves fix kamatú, illetve hat- és nyolcéves változó kamatozású kötvényekből. A tízéves és még hosszabb futamidőkben nem változik a terv, de az ÁKK, mint korábban is, változtathat, ha erősnek látja a piaci keresletet, sőt akár nem benchmark papírokat is felkínálhat kivételes esetben, az elsődleges forgalmazókkal egyeztetve.

Az ÁKK devizában a korábbi tervnél 100 milliárd forinttal többet vonna be,

elsősorban hosszú futamidejű fejlesztésibanki- és projekthitelek formájában. Ezen kívül vizsgálják a lehetőségét, hogy renminmiben vagy japán jenben zöld kötvényeket bocsássanak ki.

Összességében kisebb bruttó kibocsátás várható, mint tavaly.