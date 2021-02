A német ipart a kínai kereslet is pörgeti

Az előző hét hónap növekedése után decemberben stagnált az ipari termelés Németországban, és az idei első negyedévre vonatkozó kilátásokat is rontja a védőoltások vártnál lassúbb terítése.

Decemberben stagnált az ipari termelés Németországban az előző hónaphoz képest – közölte a Destatis. Annak ellenére sikerült elkerülni a visszaesést, hogy mind Németországban, mind az unió más országaiban szigorú korlátozó intézkedéseket vezettek be. Európa legnagyobb gazdaságának exportorientált gyártóit ebben a helyzetben főként az segítette, hogy Kína felől erős maradt a kereslet. Ugyanakkor az elemzői konszenzus 0,3 százalékos havi növekedéssel számolt decemberre, a megelőző hét egymást követő hónapban mért – köztük a novemberi 1,5 százalékos – bővülés után.

A német feldolgozóipar kifejezetten jól teljesített az elmúlt hónapokban, és ez elsősorban a jól működő kínai gazdaságnak köszönhető

– mondta Thomas Gitzel, a VP Bank közgazdásza. Ha a kínai termelés pörög, akkor a helyi ipar is dübörög – mondta, hozzátéve, hogy a német prémiumautó-gyártás különösen nagy hasznot húzott a jó kínai jövedelmi helyzetből. Andreas Scheuerle, a DekaBank elemzője ugyanakkor az egyszeri pozitív tényezőkre is rámutatott. Ezek között szerepel a forgalmi adó ideiglenes csökkentésének januári lejárta, valamint az, hogy a brit ügyfelek a szokásosnál nagyobb készleteket halmoztak fel a lehetséges megállapodás nélküli Brexitre felkészülve.

Ezen okok mellett a Destatis adataiból kiderül, hogy

a viszonylag jó teljesítményt az építőipar 3,2 százalékos havi növekedése is segítette.

A negatív tényezők között pedig az energiatermelés 2,9 százalékos visszaesése említhető. Az energia- és az építőipar nélküli adatokat figyelembe véve a kibocsátás 0,9 százalékkal nőtt havi szinten. A 2019. decemberitől 1 százalékkal maradt el az ipari termelés tavaly decemberben, míg novemberben 2,5 százalék volt a csökkenés éves összevetésben. A negyedik negyedévben az ipari kibocsátás 6,1 százalékkal növekedett az előző negyedévhez képest. 2020 egészét tekintve viszont 8,5 százalékos volt a visszaesés, ami meggyőző bizonyítéka a világjárvány okozta szélesebb gazdasági pusztításnak.

A gazdasági minisztérium szerint az ipari szektor kilátásai az idei első negyedévre vonatkozóan is visszafogottak, tekintettel a járvány megfékezésének nehézségeire. Az új ipari megrendelések novemberhez képest mért 1,9 százalékos csökkenése tovább rontja a várakozásokat, azzal együtt is, hogy az előző év decemberéhez képest a megrendelések volumene 6,4 százalékkal nőtt. Szintén negatív jelnek tekinthető, hogy a várt javulás helyett mind a német, mind az euróövezeti befektetői hangulatindex romlott februárra vonatkozóan. A mutató az euróövezetben 1,5 ponttal, mínusz 0,2 pontra csökkent a januári 1,3 pontról, az elemzők által várt 1,9 pontra való emelkedés helyett. A Sentix felmérése Németországban az aktuális helyzet terén némi javulást, míg az euróövezetben az aktuális helyzet és a kilátások megítélésében is romlást mutatott.

Ezt a védőoltások vártnál lassúbb térítésének tulajdonítja az elemzés, amely szerint az euróövezet emiatt leszakadóban van a világ többi részétől, elsősorban az Egyesült Államoktól.

A német kormány a múlt hónapban 3 százalékra csökkentette az idei évre vonatkozó GDP-növekedési előrejelzését, ami jelentős kiigazítása a tavaly őszi 4,4 százalékos becslésnek. Ez azt jelenti, hogy a gazdaság 2022 közepe előtt valószínűleg nem éri el a járványt megelőző szintjét.