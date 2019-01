A veszteség már nagyobb a fal áránál

Véget ért az amerikai kormányzat leghosszabb leállása, de Donald Trump csak három hétig hajlandó biztosítani a működéshez szükséges pénzt, miközben egyre többet követel a mexikói határfalra.

A New York-i tőzsdére csekély hatással volt az elnök és a demokrata kongresszusi vezetők között kötött megállapodás a kormányzati munka újraindításáról, a MarketWatch szerint a Dow Jones Industrial Average immár ötödik hete tartó emelkedése az eddig nagyrészt pozitív negyedéves vállalati jelentéseknek köszönhető.

Donald Trump a Fehér Ház Rózsakertjében jelentette be pénteken, hogy aláírja a kormányzat működéséhez három hétre elegendő költségvetést, amelyet a Demokrata Párt javasolt. A mintegy 800 ezer átmenetileg munka vagy fizetés nélkül maradt szövetségi alkalmazott visszamenőleg megkapja elmaradt járandóságát, a kongresszusi vezetők pedig folytatják a tárgyalásokat az amerikai–mexikói határon építendő falról, amelynek azonnali finanszírozását Trump nem kötötte a megegyezéshez. Pár nap alatt ez volt a második alkalom, hogy az elnök vereséget szenvedett Nancy Pelositól, a képviselőház demokrata elnökétől, akinek a nyomására kénytelen volt elhalasztani az évértékelő beszédét is. A közvélemény-kutatások szerint az amerikaiak többsége is elsősorban az elnököt hibáztatta a leállásért, és Trump népszerűsége 41 százalékról 37 százalékra esett januárban.

A megegyezés híre mindenesetre némi meglepetést okozott, korábban ugyanis nem volt jele a közeledésnek a két fél álláspontja között, miközben a harmincöt napig tartó leállás egyre komolyabb fennakadásokat okozott az amerikaiak mindennapi életében. A Reuters úgy­ tudja, hogy csütörtök éjjel Mike Pence alelnök és Jared Kushner, Trump veje és főtanácsadója négy opciót vázolt fel az elnöknek a helyzet feloldására, többek között a rendkívüli állapot kihirdetését. Trump aludt egyet a döntésre, de médiainformációk szerint még a sajtótájékoztatót előkészítő fehér házi alkalmazottak sem tudták biztosan, hogy mit fog bejelenteni. A rendkívüli állapotot deklaráló elnöki rendelet egyébként a CNN értesülése szerint már elkészült, és ebben több mint 7 milliárd dollár szerepel a mexikói falra. A hírtelevízió úgy tudja, hogy a kormányzat már mérlegeli, honnan teremthetné elő ezt az összeget: 681 milliót vonnának el a pénzügyminisztérium bírságokból halmozódó alapjából, 3,6 milliárdot a hadsereg építkezésekre szánt pénzéből, 3 milliárdot a védelmi minisztérium polgári alkalmazottakra fordított keretéből, és 200 milliót a belbiztonsági tárcától.

Trump pénteken megismételte, hogy nem mond le a határfal megépítéséről.

Tényleg nincs más lehetőségünk, mint megépíteni egy hatékony falat vagy acélkerítést. Ha nem sikerül erről korrekt megállapodásra jutni a kongresszussal, akkor február 15-én vagy ismét részlegesen leáll a kormányzati munka, vagy élni fogok a törvények és az Egyesült Államok alkotmánya biztosította hatalmammal, és rendkívüli állapotot hirdetek ki

– jelentette be.

