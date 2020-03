Az amerikai tőzsde és a kőolaj is megszenvedi a járványt

Jelentősen esett a kőolaj ára a héten, az energiahordozó jegyzése a pénteki kereskedés végére többéves mélypontra került, miközben az amerikai tőzsdemutatók is jelentős mínuszban zárták a hetet.

A koronavírus miatt felerősödött befektetői aggodalom, hogy a világgazdaság recesszióba kerülhet, komolyan gyengítette az amerikai tőzsdemutatókat a héten. A befektetők szabadultak a részvényektől, de nemcsak az Egyesült Államokban, hanem Európába is, ahol például a frankfurti börze irányadó mutatója, a DAX több mint 12 százalékos mínuszba fejezte be a hetet.

New Yorkban a héten a 30 vezető iparvállalat DJIA indexe 3583 ponttal (12,4 százalékkal) zuhant. A részvények szélesebb körét felölelő S&P 500 indexe eközben 11,5 százalékkal, a jórészt technológiai részvényeket tömörítő Nasdaq pedig 10,5 százakkal gyengült. Mindhárom mutató 2008 óta legnagyobb heti veszteséggel zárt.

A részvények piaci tőkeértéke globálisan a héten több mint 5 ezer milliárd dollárral csökkent, ami nagyjából Japán éves GDP-jének felel meg.

A kőolajárat is a koronavírus gyengíti, amelynek a hatására visszaesett a kereslet.

Pénteken a globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára is zuhant. A legnagyobb forgalmú májusi határidőre a Brent hordónként 2,06 dollárral (4 százalékkal) 49,67 dollárra gyengült és ezzel 2017 júliusa óta legalacsonyabb szinten fejezte be a napot.

Eközben áprilisi jegyzésre a Brent ára 1,66 dollárral (3,2 százalékkal) 50,52 dollárra, a WTI ára pedig 2,33 dollárral (5 százalékkal) 4,76 dollárra esett. Mindkét olajfajta esetében az áprilisi jegyzés 2018 decembere óta a legalacsonyabb.

A héten a Brent mintegy 14 százalékkal, a WTI ára pedig több mint 16 százalékkal csökkent. A Brent 2016 januárja óta legnagyobb heti csökkenéssel, a WTI pedig 2008 decembere óta legnagyobb heti veszteséggel zárt százalékban számolva.