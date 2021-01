Borús előjelekkel indul a jelentési szezon

A pandémia második hulláma miatt mintegy tíz százalékkal eshetett vissza az amerikai cégek nyeresége a negyedik negyedévben, 2021 elején viszont a tartós fogyasztási cikkeket gyártók és a bankszektor vezetésével növekedésnek indulhatnak a vállalati profitok.

Az amerikai nagybankok pénteki beszámolóival megkezdődik a negyedik negyedéves gyorsjelentési szezon a tengerentúlon. Az Egyesült Államok nagyvállalatai is küzdelmes évet hagyhattak maguk mögött, a Refinitiv előrejelzése szerint az S&P 500 indextagjainak árbevétele összességében 1,3 százalékkal csökkenhetett, a profitsoron pedig ennél jóval nagyobb, 9,8 százalékos visszaesés valószínű. A szektorok között meglehetősen éles különbségek alakulhattak ki 2020 utolsó, a pandémia második hullámától sújtott hónapjaiban.

A leggyengébb teljesítményt az energiaszektortól várják a szakértők, ahol a forgalom mintegy harmadával, a nyereség pedig 99 százalékkal zuhanhatott vissza nagyrészt az olajkereslet visszaesése miatt.

Az árbevételt és a profitot tekintve egyaránt alulteljesítők lehetnek még az iparvállalatok és kisebb mértékben az ingatlanszektor cégei.

A tizenegy szektor közül mindössze négytől várnak magasabb profitot a szakértők, a legnagyobb ütemben a nyersanyagipari cégek – köztük az aranybánya-társaságok – tornászhatták fel a nyereségüket. A válság eddigi egyértelmű nyerteseinek számító technológiai és egészségügyi vállalatok éves alapon is sokat javíthattak a pénzügyi mutatóikon: forgalmuk 6, illetve 10 százalékkal, nyereségük pedig egyaránt csaknem 4 százalékkal erősödhetett. Szerényebb ütemben, de mindkét eredménysoron javulhatott az alapvető szükségleti cikkeket gyártók teljesítménye, a tartós fogyasztási javak szektorának profitja viszont ötödével zsugorodhatott a forgalom 8 százalékos bővülése mellett is.

Minden bizonnyal kiemelt figyelem övezi majd az egészségügyi válsághelyzet kedvezőtlen gazdasági hatásainak jócskán kitett pénzügyi cégek jelentéseit is. A szektorra még tavaly év végén is ránehezedett a pandémia súlya,

a forgalom majdnem tizedével, a megtermelt nyereség pedig 4,5 százalékkal eshetett vissza,

igaz, az utóbbival már felülteljesítőnek számítana a bankszektor az S&P 500-ban, ha beigazolódnak az elemzői prognózisok. Az elsők között ma, még a New York-i tőzsde becsengetése előtt érkezik a JPMorgan, a Wells Fargo és a Citigroup gyorsjelentése, szerény léptékű profitjavulást csak az előbbitől vár a piac, miközben a két másik nagybank egy részvényre jutó nyeresége mintegy 40 százalékkal zsugorodhatott. A jövő héten is elsősorban a bankszektor lesz fókuszban, kedden a Bank of America és a Goldman Sachs, szerdán pedig a Bank of New York és a Morgan Stanley fedi fel lapjait a piacnyitás előtt. Ugyancsak a következő héten jelent a Netflix, az Intel és az IBM. Az igazi nagyüzem január utolsó hetében kezdődik, amikor több tucat társaság, köztük a technológiai mamutcégek és az olajóriások mellett a McDonald’s, a Coca-Cola és a Tesla is közzéteszi beszámolóját.

Az igencsak viszontagságos 2020 utolsó negyedének pénzügyi számainál várhatóan jobban érdekli a befektetőket, hogy a vállalatok milyen várakozásokat fogalmaznak meg az előttük álló évre. Az elemzők mindenesetre már jóval optimistábbak 2021 első negyedévét illetően, de ez részben az alacsony tavalyi bázissal is összefügg.

Az év első három hónapjában 6 százalékos forgalombővülés mellett 16 százalék feletti profitbővülésre van kilátás, főként a ciklikus fogyasztási cikkeket gyártók és a pénzügyi szektor kilátásai kedvezők.

Az előbbiek forgalma több mint tizedével emelkedhet a nyereség 77 százalékos felpattanása mellett, a bankszektor 22 százalékos bevételnövekedésével pedig a nyereségük is a másfélszeresére ugorhat.