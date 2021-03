Brutális veszteséget okozott a vírus a brit gazdaságnak

Több mint 250 milliárd font veszteséget okozott az elmúlt egy évben a brit gazdaságnak a koronavírus-járvány – áll az egyik tekintélyes londoni gazdasági-pénzügyi elemzőműhely hétfőn ismertetett tanulmányában.

A Centre for Economics and Business Research (CEBR) a brit kormány által a járvány megfékezése végett tavaly március 23-án elrendelt első országos zárlat évfordulójának előestéjén mutatta be makroszámításokra alapuló elemzését. A CEBR közölte: a koronavírus-járvány előtt közzétett utolsó előrejelzéséhez képest 251 milliárd fonttal (108 ezer milliárd forinttal) kevesebb bruttó hozzáadott értéket állított elő a brit gazdaság az elmúlt egy évben. A ház számításai szerint ez azt jelenti, hogy a teljes brit gazdasági kibocsátásból a skót gazdaság járványmentes időszakokban jellemző éves termelési értékének csaknem a kétszerese kiesett.