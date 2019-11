Eltűnt a volatilitás az euró piacáról

Tartós eurógyengülésre lehet felkészülni a piaci várakozások, a forgalmi adatok és a nettó pozicionáltság alapján is. Az euró piacán a „semmi sem történik” lett az új alapállapot.

Ismét megpróbál kitörni az euró-dollár keresztárfolyam a lefelé tartó trendcsatornából, tegnap már közel kéthetes csúcsra, az 1,106-es szintig drágult. Az árfolyammozgás hátterében az állhat, hogy az unió legnagyobb gazdasága, Németország elkerülte a technikai recessziót. Október első felében már volt egy nagy rali, akkor az 1,09-os szintről 2,5 százalékot erősödött az euró, de a csatornát nem tudta elhagyni. A körülmények most is arra engednek következtetni, hogy a közös deviza nem tud ellene menni a trendnek, további gyengülésre lehet felkészülni.

Az euró piacán a volatilitás re­kord­alacsonnyá vált az utóbbi időszakban. A CBOE euróvolatilitási indexe 4,59 pontra esett, amely mintegy ötéves mélypont. Az alacsony volatilitás legfőbb oka, hogy a befektetők nem számítanak érdemi változásra sem az inflációs, sem a kamatpálya tekintetében. Az Euró­pai Központi Bank tartósan lehorgonyzott a laza monetáris kondíciók mellett, és a legoptimistább prognózisok sem számítanak érdemi inflációs nyomásra 2020 végéig az euróövezetben. A Commerzbank elemzői szerint a vo­latilitás gyakorlatilag kihalt az euró piacáról, a „semmi sem történik” már az alapállapot. Érdemi várakozások hiányában kevés tényező hat a keresztárfolyamra, és ami hat, az is az euró gyengülésének irányába.

Pálffy Gergely, a Raiffeisen Bank devizaelemzője a Világgazdaságnak úgy fogalmazott: az euró határidős piacán lévő árazások alapján azt látni, hogy a befektetők egyáltalán nem bíznak a közös deviza érdemi erősödésében. „A makrogazdasági háttér alapján senki sem számít változásra: az övezet elérte a mostani gazdasági ciklus alját, jövőre enyhe felpattanás jöhet.” A határidős piacon alig vannak olyan pozíciók, amelyek az euró-dollár keresztárfolyamot az 1,4-es szint fölé várnák év végéig. A nettó pozicionáltság alapján a kereskedők egyértelműen az euróshortra spekulálnak. A CFTC adatai szerint a múlt pénteken 57,7 ezer nyitott kontraktus volt az euró-dollár short mellett, ez kisebb csökkenés ugyan az ősz elejéhez képest, de mégis, összességében jól mutatja a várakozásokat.

Pálffy Gergely sem vár fordulatot a trendben. „A piaci konszenzus 1,3–1,4 között van év végére, de a csillagok nagyon szerencsés együttállása kell ahhoz, hogy így is történjen.” Az elemző szerint az uniót terhelő három nagy kockázat, a kereskedelmi háború, az európai autóipari vámok és a Brexit terén is érdemi pozitív fejlemények kellenek, hogy az euró tartósan erősödni kezdjen. Viszont ha a három fő kockázat terén pozitív változások következnének be, akkor is megmarad a dollár kamatelőnye az euróhoz képest. Az unió egyéb belső problémái változatlanul fennállnak, mint a német ipari gyengélkedés vagy az olasz költségvetési bizonytalanság.