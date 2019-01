Fájhat a magyar befektetéseknek az Audi-sztrájk

Félti a magyar gazdaságot Parragh László a győri munkabeszüntetés miatt, az ugyanis a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint az ország befektetői megítélését ássa alá.

Aggodalommal szemléli a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) az Audi győri gyárában zajló sztrájkot – erről a köztestület elnöke beszélt a Világgazdaságnak. Parragh László szerint a csütörtök óta tartó munkabeszüntetésnek van egy szélesebb kontextusa annál, mint hogy milyen nyomot hagy az Audi termelésében, ez pedig az, hogy a teljes magyar gazdaságnak is komoly károkat okozhat.

Az események erősen rongálják a Magyarországról alkotott befektetői képet, amely eddig megbízhatóságot és kiszámíthatóságot mutatott

– hangsúlyozta. Hozzátette, hogy ezt a beruházói alaphangulatot nem írják felül a mostani történések, de mindenképpen aláássák.

Parragh László úgy fogalmazott, hogy a győri sztrájk a lehető legrosszabb pillanatban zajlik, ugyanis a németországi autóipar nincs könnyű helyzetben, a helyi szakszervezetek pedig erős nyomást gyakorolnak a gyártókra, hogy vigyék haza a külföldi termelési kapacitásaikat. Ehhez a követeléshez jó érv a magyarországi Audi-üzem leállása.

Ezzel a visszaütő hatással vagy nem számolnak a győri szakszervezeti vezetők, vagy nem érdekli őket

– jegyezte meg.

Az MKIK elnöke úgy látja, hogy a jövőbeli itthoni autóipari beruházások esélyét egyértelműen csökkenti a győri helyzet, amely azonban valószínűleg nem érinti a BMW debreceni projektjét. Azt is jelezte, hogy ha az árak megborulnak az autógyárban, azt a teljes termelési lánc megérzi majd: több magyar Audi-partner is arról számolt be az iparkamarának, hogy egy ilyen esetben a konszern a beszállítói árak csökkentését akarja majd elérni, miközben ezeknek a cégeknek ugyanúgy szembe kell nézniük a bérfejlesztésekkel.

Lapunk kérdésére Parragh László elmondta, hogy túlzónak tartja a győri szakszervezet követeléseit.

Elszaladt velük a ló. A bérfelzárkóztatás pártján állok, de ezt csak megfelelő tempóval lehet végigvinni, nagy ugrásokkal nem, mivel ezt nem követi le a termelékenység és a hatékonyság

– mutatott rá. Kitért arra is, hogy a 8 százalékos minimálbér-emeléssel nem ért egyet, annak ugyanis két számjegyűnek kellene lennie, de szerinte ezt a piac úgyis ki fogja kényszeríteni.

A sztrájk következtében fellépő károkat a GDP-hez viszonyítva egyelőre ezrelékes nagyságrendűre becsüli, azt viszont kiemelte, hogy a munkabeszüntetés multiplikátor hatásaival is számolni kell. „Nincs autógyártás, nem készülnek motorok, a beszállítók termelése is leállt, ami problémát okoz a készletezésben, a finanszírozásban és a munkaerő foglalkoztatásában is” – sorolta.

