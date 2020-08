Folytatódik a startup szektor támogatása: a Startup Factory felhívására szeptember közepéig lehet pályázni, és arra készülnek, hogy a következő években megemelik a keretet, illetve újabb lehetőségeket indíthatnak – erről beszélt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) elnöke a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! és az M1 péntek reggeli műsorában.

Birkner Zoltán elmondta: a startupokat felkaroló inkubátorok szakértői tevékenységének és mentorálási szolgáltatásának támogatására meghirdetett kétmilliárd forint keretösszegű Startup Factory felhívásra az is jelentkezhet, aki már nyert korábban hasonló pályázaton.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szakpolitikai támogatásával meghirdetett felhívásban pályázatonként 150-300 millió forint támogatás nyerhető.

Kiemelte: a lényeg, hogy a kockázatot nem az egyénnek vagy a csoportnak kell vállalni, hanem azt megosztják az inkubátortközponttal.

Az NFKIH elnöke azt is elmondta, hogy nem csak a pénz oldaláról, hanem a kapcsolati oldalon is segít a pályázat. Ugyanis, ha valaki a termelésben odáig jut, hogy már van kész prototípusa, azt az export területéről még egy állami szereplő, a HEPA (Hungarian Export Promotion Agency) Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt. is segíti.